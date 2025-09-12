Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»

Райзен назвал победу над клубом РПЛ целью «Броуков» в FONBET Кубке России.

– Дальше команды Первой лиги. Вы первый раз до них дошли. Насколько это значимый результат для «Броуков»?

– Это еще рекордная стадия для Медиалиги . У меня цель – обыграть команду РПЛ . Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате. Необходимо проходить команду ФНЛ. Будет суперсложно. С каждой стадией видишь, в чем отличия между командами.

Сейчас даже, на уровне футболистов, ты понимаешь: Смолов и Ари забили. Логично, класс футболистов. Поэтому, я думаю, что следующий матч будет еще сложнее. Мы должны готовиться, что будет непросто.

– Федор будет на следующей игре?

– Да, мы сейчас еще до Лиги чемпионов дойдем и там он рекорд Ибрагимовича побьет и будет флексить, – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса» Фирузу Анвари.

В третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России «БроукБойз» одержали победу над «Сатурном» со счетом 2:0. Голы забили Федор Смолов и Ари, отличившийся ударом с центра поля.

В следующем матче медиакоманда встретится с саратовским «Соколом », который выступает в ФНЛ. Это будет первый в истории матч «БроукБойз» против клуба из Первого дивизиона.

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!