«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»

Павел Яковлев считает, что «Сокол» прошел «БроукБойз» только за счет борьбы.

«Броуки» проиграли саратовцам в четвертом раунде FONBET Кубка России (0:2) и покинули турнир.

– Что не получилось?

– Начали играть, как они, их любимый футбол – бей вперед. Поэтому проиграли. Два стандарта, два гола. Подходы, удары были. Крепкая команда, но ожидал большего. Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе.

– Не ощутили большую разницу в классе?

– Мы контролировали мяч, пытались играть в футбол. А против нас не играли в футбол – били вперед, зарабатывали стандарты и забивали.

– Насколько опоздание на матч сказалось?

– Выходишь и сразу выдавай максимум. Ноги не готовы, нужно завести. А чем? Ни мячей, ни фишек. Но это уже отговорки, они были в той же ситуации. Мне кажется, мы перенесли это тяжелее, – сказал капитан «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.