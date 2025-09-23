  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
3

«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»

Павел Яковлев считает, что «Сокол» прошел «БроукБойз» только за счет борьбы.

«Броуки» проиграли саратовцам в четвертом раунде FONBET Кубка России (0:2) и покинули турнир.

– Что не получилось?

– Начали играть, как они, их любимый футбол – бей вперед. Поэтому проиграли. Два стандарта, два гола. Подходы, удары были. Крепкая команда, но ожидал большего. Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе.

– Не ощутили большую разницу в классе?

– Мы контролировали мяч, пытались играть в футбол. А против нас не играли в футбол – били вперед, зарабатывали стандарты и забивали.

– Насколько опоздание на матч сказалось? 

– Выходишь и сразу выдавай максимум. Ноги не готовы, нужно завести. А чем? Ни мячей, ни фишек. Но это уже отговорки, они были в той же ситуации. Мне кажется, мы перенесли это тяжелее, – сказал капитан «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoПавел Яковлев
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoПервая лига
logoFONBET Кубок России
logoСокол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Клуб сегодня сработал ##### по всем направлениям. Надо раздать #####, в том числе и себе, чтобы достойно закончить год»
8 минут назад
Федор Смолов: «Рассматриваю завершение карьеры с весны. Для меня это концом света не станет»
624 минуты назад
Смолов о поле на «Зорком»: «Хочу, чтобы тут запретили играть в футбол. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное»
1333 минуты назад
«Последние стихи должны быть печальны». Егоров после поражения от «Сокола»
10сегодня, 18:52
«Броуки» со Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу». Саратовцы идут в зоне вылета Первой лиги
85сегодня, 18:37
«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами
21сегодня, 16:54Видео
«Почему не радоваться приезду Нани и, уверен, Роналдиньо в Медиалигу? Откуда столько негатива?» Осипов о критике
7сегодня, 16:31
Российский медиафутболист Прокоп – игрок «Хихантеса» журналиста Ромеро. Хавбек будет выступать в Кингс Лиге Пике
24сегодня, 15:06Фото
Писарский об игре в Медиалиге: «Уровень похож на ФНЛ, но матчи длятся по четыре часа»
1сегодня, 14:45
Блатов – в заявке «Амкала» на матч с «Енисеем». Нападающий выступал за клуб с 2019-го по 2022-й
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Иван Зириков: «Я приду за них на фанатку. Вперед, «Амкал»
142 минуты назад
«Кузнецову по кайфу работать в «Броуках». Он человек требовательный, хочет выигрывать». Корнеев о тренере
2сегодня, 19:20
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
5сегодня, 19:11
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
вчера, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38