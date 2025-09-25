Шаронов о Медиалиге: «Они двигают наш футбол в лучшую сторону»

Роман Шаронов считает, что WINLINE МФЛ позитивно влияет на развитие футбола.

«Я поменял свое отношение к медиафутболу, когда увидел, как работает «СиндЕкат ». Такие команды, как ФК «10», 2Drots, «Амкал», двигают наш футбол в лучшую сторону. Их участие в Кубке России показывает уровень футбола в целом по стране», – сказал экс-тренер «Рубина ».