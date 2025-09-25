«Лучшая жена на свете!» Президент Медиалиги Осипов в матче Кубка за «Амкал» футболкой поздравил супругу с годовщиной

Николай Осипов поздравил свою супругу Алину.

Президент WINLINE Медиалиги сыграл за «Амкал » в матче 4-го раунда Пути Регионов FONBET Кубка России против «Енисея».

40-летний руководитель вышел в стартовом составе и был заменен на 26-й минуте на Леона Сабуа.

Уходя с поля, Осипов показал футболку, на которой было изображено фото жены и поздравление с годовщиной свадьбы: «Лучшая жена на свете! 4 года». За это Николай получил желтую карточку.

Осипов до 10 класса занимался футболом в школе «Чертаново», но никогда не играл профессионально.

Transfermarkt создал профиль Николая Осипова .

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»