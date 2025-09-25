Блатов об «Амкале»: «Я надеюсь, меня подпишут»

Виктор Блатов рассчитывает вернуться в «Амкал».

Блатов сыграл за «Амкал» против «Енисея» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (1:2). Форвард вышел на поле в составе красно-черных спустя 1097 дней.

«Это круто! Я был рад видеть бывших одноклубников, друзей, болельщиков. Я был счастлив! Хотелось бы побольше сыграть в футбол, но пока что надо радоваться тому, что выпустили на поле. Пока тренерский штаб не доверяет. Будем заслуживать, доказывать.

Я надеюсь, меня подпишут, но сам информацией [о будущем] не располагаю. Конечно, я бы хотел», – сказал форвард в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Блатов выступал за «Амкал» с 2019 по 2022 год. Он является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и вместе с ним выиграл МКС-2021. Последней командой нападающего был FC ViBE.