  • «Рекорды, перформансы, медийные гости, волевые победы, миллионы охватов и сотни тысяч людей, которые прожили с нами этот путь. Было мощно». Герман о вылете «Амкала» из Кубка
5

«Рекорды, перформансы, медийные гости, волевые победы, миллионы охватов и сотни тысяч людей, которые прожили с нами этот путь. Было мощно». Герман о вылете «Амкала» из Кубка

Герман Эль Класико поделился мыслями об игре «Амкала» в Кубке России.

«Горжусь нашей командой очень сильно. Переломили тяжелейший матч за счет дисциплины, самоотдачи и бешеного желания. На последних минутах опаснейший момент закончился классической футбольной мудростью: не забиваешь ты – забивают тебе.

Грустно, что мы заканчиваем наш путь в FONBET Кубке России. Но очень счастлив и горд за то, каким этот путь получился.

Рекорды, перформансы, медийные гости, результат, волевые победы, миллионы охватов и сотни тысяч людей, которые прожили с нами этот путь. Было очень мощно», – написал президент «Амкала».

«Амкал» вылетел из Кубка России, проиграв «Енисею» (1:2). 4-й раунд Пути регионов Кубка России остается рекордной стадией для медиакоманд.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Германа
