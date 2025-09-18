Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
Рэперу Вите АК предлагали стать фронтментом «СиндЕката».
«Фронтмена найти тяжело – все знаменитости Екатеринбурга в Москве. Оставшиеся в основном из бьюти-сферы и фэшн-индустрии. Не уверен, что им нужен футбол, тем более медийный.
Звали Витю АК, но ему не особо интересно. Поэтому делаем нашим фронтменом болельщиков», – рассказал экс-хавбек «Урала» и один из основателей «СиндЕката» Вячеслав Подберезкин.
Рэпер Витя АК родился в Свердловской области.
Команда «СиндЕкат» сейчас выступает в WINLINE Кубке Лиги. В 3-м туре элитного дивизиона екатеринбургская команда примет «Амкал».
Матч пройдет 19 сентября в 17:00 (мск).
