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Азамат о конфликте Дьякова и Осипова: «Отношусь негативно, мы не должны допускать подобное. Виталий погорячился»

Азамат Мусагалиев осудил конфликт Виталия Дьякова и Николая Осипова.

«Негативно отношусь к таким эпизодам, как с Виталием Дьяковым и Николаем Осиповым. Позиция простая – мы не должны допускать таких моментов, ни Коля, ни Дьяк. Но я понимаю, что Коля был откровенно спровоцирован.

Виталий, мне кажется, чуть-чуть, конечно, погорячился. Я понимаю его настроение в тот момент, его пыл, потому что сам бываю в таком пылу. Но надо искать другие методы решения своих сиюсекундных вопросов», – сказал президент ФК «10».

Напомним, между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров получил красную карточку за оскорбление судей. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым. После этого эпизода Николай Осипов сказал, что Виталия Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Позже президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что обсудит с партнерами снятие «Броуков» с сезона Медиалиги перед ответным полуфиналом.

Чемпиона Медиалиги могут снять с сезона! Дьяков взорвался на президента лиги

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoНиколай Осипов
logoВиталий Дьяков
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
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