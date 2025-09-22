Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
Юрий Газинский сообщил, что ждет предложений из WINLINE Медиалиги.
«Присылайте предложения! Мне предлагали играть в Медиалиге, но для этого нужно постоянно находиться в Москве. Пока это не совсем удобно.
В дальнейшем можно было бы себя попробовать. Сейчас не совсем удобно с точки зрения логистики.
Мы общались со Славой Подберезкиным, когда я еще даже не закончил. Он приглашал к ним в команду. Но для этого придется опять уезжать, а пока не очень хочется», — сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.
Юрий Газинский: «Зачем мне Медиалига? Друзья позвали в первенство Краснодарского края – почему не побегать? У нас изумрудная поляна»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
