Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»

Юрий Газинский сообщил, что ждет предложений из WINLINE Медиалиги.

«Присылайте предложения! Мне предлагали играть в Медиалиге , но для этого нужно постоянно находиться в Москве. Пока это не совсем удобно.

В дальнейшем можно было бы себя попробовать. Сейчас не совсем удобно с точки зрения логистики.

Мы общались со Славой Подберезкиным, когда я еще даже не закончил. Он приглашал к ним в команду. Но для этого придется опять уезжать, а пока не очень хочется», — сказал бывший хавбек «Краснодара » и сборной России.

Юрий Газинский: «Зачем мне Медиалига? Друзья позвали в первенство Краснодарского края – почему не побегать? У нас изумрудная поляна»