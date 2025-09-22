  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
0

Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»

Юрий Газинский сообщил, что ждет предложений из WINLINE Медиалиги.

«Присылайте предложения! Мне предлагали играть в Медиалиге, но для этого нужно постоянно находиться в Москве. Пока это не совсем удобно.

В дальнейшем можно было бы себя попробовать. Сейчас не совсем удобно с точки зрения логистики.

Мы общались со Славой Подберезкиным, когда я еще даже не закончил. Он приглашал к ним в команду. Но для этого придется опять уезжать, а пока не очень хочется», — сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.

Юрий Газинский: «Зачем мне Медиалига? Друзья позвали в первенство Краснодарского края – почему не побегать? У нас изумрудная поляна»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoWinline Медиалига
logoЮрий Газинский
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
4сегодня, 11:52
Гудай: «От игры с «Краснодаром» больше кайфанул, чем от поездок в Кубке России. У меня было это с 2Drots»
18 сентября, 14:14
Ари: «Поработаю и буду готов к РПЛ. Пока не лучшая моя форма»
213 сентября, 13:35
Смолов про открытие аэропорта в Краснодаре: «Как это может не помочь, если вместо 12 часов будешь добираться 4? Еще одним транспортом»
412 сентября, 17:23
Главные новости
Азамат о словах Маврина про «Банку»: «Вася – огромного отсутствия таланта человек»
сегодня, 12:34
Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
4сегодня, 11:52
Юрист Писарского: «Сотрудники департамента защиты игры сообщили мне, что на них идет давление от РФС и «Сочи»
6сегодня, 10:17
«Хотел бы, чтобы таких ублюдков в лиге было меньше». Долгушин сообщил, что тренер СКА оскорбил его маму
2сегодня, 09:34
2Drots победили Lit Energy в Минске в элитном дивизионе, «Титан», «Матч ТВ», «Альтерон» и СКА прошли в дивизионе претендентов Кубка Лиги
вчера, 21:05
СКА выбил Fight Nights и в следующем раунде Кубка Лиги сыграет с «Банкой»
вчера, 20:28
«Титан» выбил «Эгриси» из Кубка Лиги и встретится с Lit Energy в следующем раунде
1вчера, 16:55
«Какой гол, ## твою мать!» Жена Генича попросила его не материться во время трансляции матча Медиалиги
41вчера, 16:36
«В Лиге чемпионов попадают, вот и я так же попал». Хавбек «Эгриси» Полунин о голе «Титану»
вчера, 16:27Видео
Chertanovo вылетело из Кубка Лиги, уступив «Альтерону» в огненном матче с 11 голами
вчера, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»
119 сентября, 18:07
«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»
219 сентября, 12:36
2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
119 сентября, 11:06
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36