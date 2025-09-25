Тихонов заявил, что подписал бы Маврина в «Енисей». Они работали вместе в «Спарте»

Андрей Тихонов отметил Василия Маврина в составе «Амкала».

– Удивил уровень «Амкала»?

– Тяжело играть, когда в первом тайме у «Амкала» вся команда была в обороне. Вскрывать было тяжело. Во втором стало полегче, они стали прессинговать.

Если бы не вратарь «Амкала», думаю, три-четыре мяча в их ворота еще залетели бы. Персонально у соперника никого выделять не буду, вся команда хорошая.

– Подписали бы кого-нибудь из «Амкала»?

– Ваську Маврина! Я ж его тренировал в команде «Спарта». Вот видите, как дотренировал, – передает слова главного тренера «Енисея » корреспондент Спортса’’ Екатерина Бруделова.

«Амкал» проиграл «Енисею» (1:2) в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.