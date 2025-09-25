Тихонов заявил, что подписал бы Маврина в «Енисей». Они работали вместе в «Спарте»
Андрей Тихонов отметил Василия Маврина в составе «Амкала».
– Удивил уровень «Амкала»?
– Тяжело играть, когда в первом тайме у «Амкала» вся команда была в обороне. Вскрывать было тяжело. Во втором стало полегче, они стали прессинговать.
Если бы не вратарь «Амкала», думаю, три-четыре мяча в их ворота еще залетели бы. Персонально у соперника никого выделять не буду, вся команда хорошая.
– Подписали бы кого-нибудь из «Амкала»?
– Ваську Маврина! Я ж его тренировал в команде «Спарта». Вот видите, как дотренировал, – передает слова главного тренера «Енисея» корреспондент Спортса’’ Екатерина Бруделова.
«Амкал» проиграл «Енисею» (1:2) в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
