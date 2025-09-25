«Поставим задачу – свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги

Николай Осипов рассказал, сколько планирует зрителей на финале WINLINE Кубка МФЛ.

«Надеюсь, в Китае будет полный стадион. Он там большой, позволяющий побить рекорд по зрителям. Давайте поставим себе задачу – свыше 33 тысяч.

Сыграем в городе Ваньнин – 100 км от города Санья, где пройдут полуфиналы и будут базироваться клубы. Стадион классный, интересный, очень красивый, вмещает порядка 40 тысяч. Будем надеяться, что он будет заполнен.

Обыватель в любом китайском городе вряд-ли знает о Медиалиге. Как и мы не знаем о многих вещах, которые есть там. Например, о такси без водителей. Но мы для этого и едем, чтобы познакомить дружественную страну с продуктом, показать, насколько это интересно. Кто знает, может Медиалига приживется и там.

Мы уже пробовали сделать матчи с клумбами высшей лиги Китая. Не получалось из-за визовых ограничений. Слышал, что визовый режим будет отменен. Хайнань безвизовый. Если на материковой Китай отменят визы, убежден, мы сыграем с китайскими клубами из высшей лиги», – рассказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.