0

«Поставим задачу – свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги

Николай Осипов рассказал, сколько планирует зрителей на финале WINLINE Кубка МФЛ.

«Надеюсь, в Китае будет полный стадион. Он там большой, позволяющий побить рекорд по зрителям. Давайте поставим себе задачу – свыше 33 тысяч.

Сыграем в городе Ваньнин – 100 км от города Санья, где пройдут полуфиналы и будут базироваться клубы. Стадион классный, интересный, очень красивый, вмещает порядка 40 тысяч. Будем надеяться, что он будет заполнен.

Обыватель в любом китайском городе вряд-ли знает о Медиалиге. Как и мы не знаем о многих вещах, которые есть там. Например, о такси без водителей. Но мы для этого и едем, чтобы познакомить дружественную страну с продуктом, показать, насколько это интересно. Кто знает, может Медиалига приживется и там.

Мы уже пробовали сделать матчи с клумбами высшей лиги Китая. Не получалось из-за визовых ограничений. Слышал, что визовый режим будет отменен. Хайнань безвизовый. Если на материковой Китай отменят визы, убежден, мы сыграем с китайскими клубами из высшей лиги», – рассказал президент Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoвысшая лига Китай
logoНиколай Осипов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Амкал» тоже вылетел из Кубка: с президентом Медиалиги в старте и пропущенным на 87-й
3сегодня, 19:55
Глава МФЛ Осипов о Роналдиньо: «В России его вряд ли стоит ждать. Можем увидеть в Китае на финале Кубка Медиалиги»
223 сентября, 11:51
Финал Кубка Медиалиги пройдет в Китае
222 сентября, 18:53
Цифра дня: 22 719 зрителей на Медиалиге в Минске! Третий по посещаемости матч в Беларуси в 2025-м
320 сентября, 21:55
Главные новости
Дмитрий Егоров: «Амкал» сыграл уважаемо. «Енисей» – идеальный соперник для медиакоманд»
сегодня, 17:27
Президент Медиалиги о дебюте в Кубке России: «Меня смотрели по телевизору дедушка, мама. Когда я мечтал об этом, у меня не было такой возможности»
1сегодня, 17:09
Блатов об «Амкале»: «Я надеюсь, меня подпишут»
1сегодня, 16:56
«Рекорды, перформансы, медийные гости, волевые победы, миллионы охватов и сотни тысяч людей, которые прожили с нами этот путь. Было мощно». Герман о вылете «Амкала» из Кубка
5сегодня, 16:31
Тихонов заявил, что подписал бы Маврина в «Енисей». Они работали вместе в «Спарте»
сегодня, 16:27
«Амкал» выбыл из FONBET Кубка России, проиграв «Енисею» – Хашкулов забил победный гол на 87-й. Все медийные клубы вылетели
52сегодня, 15:58
«Лучшая жена на свете!» Президент Медиалиги Осипов в матче Кубка за «Амкал» футболкой поздравил супругу с годовщиной
7сегодня, 14:53Фото
Смолов о Кузяеве: «Добротный футболист, но не был ключевым в «Зените». Если у тебя Далер ключевой, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»
81сегодня, 13:26
Шаронов о Медиалиге: «Они двигают наш футбол в лучшую сторону»
5сегодня, 12:37
Смолов про Глушенкова: «У него приличная левая клюшка. Мог бы играть в Европе, но если там обидится, на него хер забьют»
43сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
сегодня, 19:05
Экс-игрок «Локо» Беляев порвал ахиллово сухожилие. Защитник СКА Ростов пропустит остаток Кубка Лиги
5сегодня, 19:02
Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»
вчера, 19:23
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
623 сентября, 19:11
«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
423 сентября, 19:08
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
22 сентября, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28