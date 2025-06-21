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«Смирнов выиграл титул в профи, а потом выбрал Медиалигу. Для чего ты получал лицензию?» Ромащенко о новом тренере 2Drots

Максим Ромащенко прокомментировал решение Дмитрия Смирнова возглавить 2Drots.

– Чего ждете от предстоящего матча. Есть ли спортивная интрига в нем?

– Тут скорее интрига только для 2Drots, потому что они будут играть с профессиональной командой. Разница в уровне настолько велика, что для меня интриги с точки зрения спортивного результата нет. С точки зрения хайпа – да, привлечь внимание публики этим можно.

– Дмитрий Смирнов сейчас тренирует 2Drots. Вы с ним пересекались на поле, когда играли за «Динамо». Какие воспоминания о нем как об игроке?

– Да, помню, что пересекались, когда были молодыми и красивыми. Теперь вот просто красивые. Это был хороший игрок, который демонстрировал качественный футбол.

– Совсем недавно он работал в профессиональном футболе, выигрывал в штабе Василия Березуцкого Кубок Азербайджана. Не удивил его переход в медиафутбол?

– Этот шаг вызывает удивление. Понятно, что это личное дело каждого. Но когда ты работал в профессиональной лиге, выиграл титул и потом выбираешь Медиалигу... Для чего тогда ты получал лицензию? Чтобы потом тренировать команды Медиалиги – для них-то лицензия никакая не нужна. Для меня это большущий вопрос. Но еще раз скажу – личное дело каждого.

– Артур Юсупов еще недавно был не на последних ролях в РПЛ, сегодня он играет за 2Drots. Ваше отношение к этому?

– 35 лет – еще не критичный возраст для футболиста, тем более для такого качественного, как Артур. Может быть, он уже устал от профессионального футбола или не тянул этот уровень.

Но футболистов еще можно понять: все-таки тяжело вот так взять и закончить с футболом, так что можно перейти на уровень послабее, а не резко заканчивать карьеру. А вот что касается тренеров, то для меня это непонятная история, – сказал бывший хавбек «Динамо».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

2Drots выбрали необычного тренера: берет детей на игры, работал с Березуцким в Азербайджане

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Смирнов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoWinline Медиалига
logoАртур Юсупов
logoВалерий Карпин
ВТБ Арена
logo2Drots
logoМаксим Ромащенко
logoСпорт-Экспресс
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