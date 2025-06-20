  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Пусть тренером 2Drots будет Басков или Лепс, а на поле играет Киркоров». Ромащенко о матче «Динамо» с медиакомандой
4

«Пусть тренером 2Drots будет Басков или Лепс, а на поле играет Киркоров». Ромащенко о матче «Динамо» с медиакомандой

Максим Ромащенко высказался о предстоящем матче «Динамо» против 2Drots.

– Ваше отношение к Медиалиге?

– А что такое вообще Медиалига? У меня есть товарищи, которые работают там тренерами. Я знаю, что там свой мяч, свои правила. Но в моем понимании в Медиалиге должны быть какие-то медийные люди, какие-то люди из шоу-бизнеса. Пусть там тренером 2Drots будет Басков или Лепс, например, а на поле за них будет играть Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса.

А тут это похоже на профессиональную лигу, потому что в ней играют те, кто закончил с профессиональным футболом или молодые футболисты, которые идут туда за деньгами. Это просто похоже на еще одну обычную лигу, где 90% – профессиональные футболисты. А медийность-то где? Только в мате, ругани и выбеганиях на поле? Не понимаю, – сказал бывший хавбек «Динамо».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
Филипп Киркоров
logoWinline Медиалига
logoВалерий Карпин
ВТБ Арена
logo2Drots
Григорий Лепс
logoМаксим Ромащенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Сметанин: «Лабубу – это какой-то игрок 2Drots. Молодое поколение выбирает сомнительных кумиров»
11вчера, 18:10
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
8вчера, 12:33
Главные новости
Гаджиев о пощечине Уткину: «Не считаю, что мне есть чего стыдиться. Но никогда в жизни не хотел бы это повторить»
45сегодня, 11:40
Васиченко ушел из Lit Energy. Нападающий – уже третий игрок, покинувший команду после вылета из МФЛ-6
сегодня, 10:43
Осколков о победе 2Drots в Суперкубке МФЛ: «Президенты сказали: «Это не титул. Это всего лишь две игры»
сегодня, 10:30
Рогачев покинул пост главного тренера «Матч ТВ»
сегодня, 09:39
Смирнов о комментариях фанатов 2D после ухода Кузнецова: «Понимаю, что пишут про ноунейма»
вчера, 19:07
Андрей Сметанин: «Лабубу – это какой-то игрок 2Drots. Молодое поколение выбирает сомнительных кумиров»
11вчера, 18:10
«Лукойл Арена» примет ответные матчи 1/2 финала Winline Медиалиги
вчера, 16:51
Прокоп спародировал слова Карпина про Медиалигу: «Завтра мои соседи захотят сыграть с 2D и «Амкалом». Это реально ненормально»
6вчера, 16:00
Долгушин тренируется с 2Drots. Ранее он работал с новым тренером «самураев» Смирновым в Fight Nights
вчера, 14:38
Прокоп сыграет за «Амкал» против ЦСКА
9вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
8вчера, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
518 июня, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
418 июня, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00
Слуцкий против обратных замен травмированных в МФЛ: «Маврин покидал поле в слезах – я вспомнил Неймара, который выбыл на год. А через 10 минут Вася вернулся – я просто #####»
125 мая, 15:35
«В какой-то момент поехала крыша». Прокоп о периоде в «Ботеве»
413 мая, 12:37