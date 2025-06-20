«Пусть тренером 2Drots будет Басков или Лепс, а на поле играет Киркоров». Ромащенко о матче «Динамо» с медиакомандой

Максим Ромащенко высказался о предстоящем матче «Динамо» против 2Drots.

– Ваше отношение к Медиалиге?

– А что такое вообще Медиалига? У меня есть товарищи, которые работают там тренерами. Я знаю, что там свой мяч, свои правила. Но в моем понимании в Медиалиге должны быть какие-то медийные люди, какие-то люди из шоу-бизнеса. Пусть там тренером 2Drots будет Басков или Лепс, например, а на поле за них будет играть Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса.

А тут это похоже на профессиональную лигу, потому что в ней играют те, кто закончил с профессиональным футболом или молодые футболисты, которые идут туда за деньгами. Это просто похоже на еще одну обычную лигу, где 90% – профессиональные футболисты. А медийность-то где? Только в мате, ругани и выбеганиях на поле? Не понимаю, – сказал бывший хавбек «Динамо».

«Динамо » сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене ». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.