Екатерина Мизулина: «Обязательно приеду на Медиалигу. Обсуждаем этот вопрос с руководством»

Екатерина Мизулина пообещала посетить медиафутбольный матч.

«У меня до сих пор есть обещание прийти на один из матчей, обсуждаем этот вопрос с руководством Медиалиги.

Обязательно приеду. Надеюсь, что посещу матч каких-то более нейтральных команд с точки зрения их репутации. Если такие найду, конечно», – сказала глава Лиги безопасного интернета.

Осенью прошлого года Мизулина раскритиковала Winline Медиалигу после скандала с участием блогера Михаила Литвина на матче между СКА и Lit Energy.

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.

За нападение на фаната Литвин был арестован на 13 суток, а МФЛ дисквалифицировала его на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию