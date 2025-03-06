Екатерина Мизулина: «Обязательно приеду на Медиалигу. Обсуждаем этот вопрос с руководством»
«У меня до сих пор есть обещание прийти на один из матчей, обсуждаем этот вопрос с руководством Медиалиги.
Обязательно приеду. Надеюсь, что посещу матч каких-то более нейтральных команд с точки зрения их репутации. Если такие найду, конечно», – сказала глава Лиги безопасного интернета.
Осенью прошлого года Мизулина раскритиковала Winline Медиалигу после скандала с участием блогера Михаила Литвина на матче между СКА и Lit Energy.
В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.
За нападение на фаната Литвин был арестован на 13 суток, а МФЛ дисквалифицировала его на полгода.
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию
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