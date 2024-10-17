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  • Мизулина обратилась к ФК «Банка»: «Видела, вы проиграли «Родине» 4:10. Молодцы, против «Родины» играть нельзя. Мы замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?»
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Мизулина обратилась к ФК «Банка»: «Видела, вы проиграли «Родине» 4:10. Молодцы, против «Родины» играть нельзя. Мы замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?»

Екатерина Мизулина записала видеообращение к медиафутбольной команде «Банка».

«Ну что, ребята, недавно я наконец-то начала изучать Медиалигу, решила пойти с самого дна – с команды «Банка».

Что я могу сказать? Уважаемая футбольная команда «Банка», я смотрела ваши игры на ютубе. Скажите, пожалуйста: мы, конечно, замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?

Видела, вы проиграли «Родине» со счетом 4:10. Тут хвалю, молодцы, против «Родины» играть нельзя.

Часто спрашивают, последний ли это сезон для «Банки»? На этот вопрос могу ответить только я. Послушаю сейчас их гимн и уже решу.

Многие меня ждут на матчах Медиалиги. Я сидела и решала, на какую из семи игр пойти. Спасибо футбольной команде «Банка», очень помогли, теперь я решаю, на какую из шести игр пойти», – сказала глава Лиги безопасного интернета.

Недавно Мизулина сообщила о планах посетить одну из игр Winline МФЛ после инцидента с дракой с участием блогера Михаила Литвина.

ФК «Банка» – проект «Амкала». За эту команду играют преимущественно медийные футболисты, не получающие игровую практику в «Амкале» и других клубах Медиалиги.

В Кубке Лиги «Банка» проиграла шесть матчей из семи с общим счетом 7:25, в том числе «Родине Медиа» (4:10) и Rocket Team (0:6).

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
logoАмкал
logoЕкатерина Мизулина
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoRocket Team
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК Банка
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