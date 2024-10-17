Мизулина обратилась к ФК «Банка»: «Видела, вы проиграли «Родине» 4:10. Молодцы, против «Родины» играть нельзя. Мы замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?»
«Ну что, ребята, недавно я наконец-то начала изучать Медиалигу, решила пойти с самого дна – с команды «Банка».
Что я могу сказать? Уважаемая футбольная команда «Банка», я смотрела ваши игры на ютубе. Скажите, пожалуйста: мы, конечно, замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?
Видела, вы проиграли «Родине» со счетом 4:10. Тут хвалю, молодцы, против «Родины» играть нельзя.
Часто спрашивают, последний ли это сезон для «Банки»? На этот вопрос могу ответить только я. Послушаю сейчас их гимн и уже решу.
Многие меня ждут на матчах Медиалиги. Я сидела и решала, на какую из семи игр пойти. Спасибо футбольной команде «Банка», очень помогли, теперь я решаю, на какую из шести игр пойти», – сказала глава Лиги безопасного интернета.
Недавно Мизулина сообщила о планах посетить одну из игр Winline МФЛ после инцидента с дракой с участием блогера Михаила Литвина.
ФК «Банка» – проект «Амкала». За эту команду играют преимущественно медийные футболисты, не получающие игровую практику в «Амкале» и других клубах Медиалиги.
В Кубке Лиги «Банка» проиграла шесть матчей из семи с общим счетом 7:25, в том числе «Родине Медиа» (4:10) и Rocket Team (0:6).
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