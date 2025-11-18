Егоров выбрал Маврина полузащитником года: «Он действительно лучший. Его влияние на игру «Амкала» грандиозное»

Дмитрий Егоров выбрал Маврина полузащитником года в МФЛ.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что хавбек «Амкала» Василий Маврин является полузащитником года в WINLINE Медиалиге .

«Безусловный топ-3: Маврин, Ряба, Клен. Второе и третье место займут Ряба и Клен, так как они номинированы на звание игрока года. А Вася на этот титул не претендует, и его можно смело назвать лучшим полузащитником.

Он действительно лучший. Он – хавбек, чьи действия украшают игру, способный изменить ход матча и предпринять нестандартное решение. Это важно, так как влияние Маврина на игру «Амкала » грандиозное», – заявил президент «БроукБойз ».

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе