Егоров выбрал Маврина полузащитником года: «Он действительно лучший. Его влияние на игру «Амкала» грандиозное»
Дмитрий Егоров выбрал Маврина полузащитником года в МФЛ.
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что хавбек «Амкала» Василий Маврин является полузащитником года в WINLINE Медиалиге.
«Безусловный топ-3: Маврин, Ряба, Клен. Второе и третье место займут Ряба и Клен, так как они номинированы на звание игрока года. А Вася на этот титул не претендует, и его можно смело назвать лучшим полузащитником.
Он действительно лучший. Он – хавбек, чьи действия украшают игру, способный изменить ход матча и предпринять нестандартное решение. Это важно, так как влияние Маврина на игру «Амкала» грандиозное», – заявил президент «БроукБойз».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
