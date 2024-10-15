Глава Медиалиги: «Логичным будет визит Мизулиной на матч «Родины Медиа» с Lit Energy – командой Литвина»

Николай Осипов считает, что Екатерине Мизулиной стоит посетить матч Lit Energy.

Глава Лиги безопасного интернета ранее сообщила о планах посетить одну из игр турнира после инцидента с дракой с участием блогера Михаила Литвина.

За нападение на фаната СКА Литвин был арестован на 13 суток, а Медиалига дисквалифицировала его на полгода.

«Если у нее получится и будет свободное время, то она, естественно, к нам приедет. Предполагаю, что логичным будет ее визит на матч «Родина Медиа» – LitEnergy, где играет команда Миши [Литвин], вокруг которого вся ситуация шумела.

Будет она или нет, я думаю, мы узнаем лишь в день игры, потому что Екатерина Михайловна – человек занятой, человек с огромным количеством дел, куда более важных, чем визит на матч Медиалиги.

Усиление мер безопасности? Нет, мы, в отличие от наших некоторых коллег, не занимаемся популизмом. Меры, обеспечивающие безопасность матча, будут точно такие же, как и обычно. Мы как работали добросовестно и качественно с точки зрения в первую очередь зрителей и участников лиги, так и будем продолжать это делать», – сказал президент Winline Медиалиги.

«Родина Медиа» и Lit Energy сыграют в 8-м туре Кубка Лиги 19 октября. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

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