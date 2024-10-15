12

Глава Медиалиги: «Логичным будет визит Мизулиной на матч «Родины Медиа» с Lit Energy – командой Литвина»

Николай Осипов считает, что Екатерине Мизулиной стоит посетить матч Lit Energy.

Глава Лиги безопасного интернета ранее сообщила о планах посетить одну из игр турнира после инцидента с дракой с участием блогера Михаила Литвина.

За нападение на фаната СКА Литвин был арестован на 13 суток, а Медиалига дисквалифицировала его на полгода.

«Если у нее получится и будет свободное время, то она, естественно, к нам приедет. Предполагаю, что логичным будет ее визит на матч «Родина Медиа» – LitEnergy, где играет команда Миши [Литвин], вокруг которого вся ситуация шумела.

Будет она или нет, я думаю, мы узнаем лишь в день игры, потому что Екатерина Михайловна – человек занятой, человек с огромным количеством дел, куда более важных, чем визит на матч Медиалиги.

Усиление мер безопасности? Нет, мы, в отличие от наших некоторых коллег, не занимаемся популизмом. Меры, обеспечивающие безопасность матча, будут точно такие же, как и обычно. Мы как работали добросовестно и качественно с точки зрения в первую очередь зрителей и участников лиги, так и будем продолжать это делать», – сказал президент Winline Медиалиги.

«Родина Медиа» и Lit Energy сыграют в 8-м туре Кубка Лиги 19 октября. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoЕкатерина Мизулина
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoНиколай Осипов
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент Медиалиги: «Мизулину встретим с почетом и уважением. Для гостей лучшие места – на бровке самое интересное!»
19вчера, 13:32
Девушка Литвина об его аресте на 13 суток: «Миша финансово помогает нуждающимся – пацанам на передовой, белгородцам, Курску. Клоунам лишь бы порадоваться»
62вчера, 12:22
Фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин, арестован на 13 суток. Он скандировал «Литвин – пидорас» на трибуне
88вчера, 11:12
Литвин дисквалифицирован на полгода в Медиалиге. Осипов анонсировал наказания для команд за скандирования оскорблений фанатами
3вчера, 10:45
Блогер Литвин арестован на 13 суток за нападение на фаната ЦСКА
72вчера, 09:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Полуфиналы Кубка Надежды пройдут с аутами Азамата и штрафными без стенки
сегодня, 19:26
Александр Зуев: «12 игроков уже продлили контракты с «Титаном». Со многими есть согласия»
сегодня, 18:44
Сослан Гатагов: «Десятка» не выиграет титул в МФЛ. Как можно дважды проиграть «РМ», где выходят Володя XXL, Крап и Гуди?»
сегодня, 17:38
Основатель Rocket Team ЮрКисс выплатит 1 миллион рублей команде за победу над Fight Nights
сегодня, 15:32
Генич начнет комментировать Медиалигу
21сегодня, 13:38
Наиль Измайлов: «Матч сборных ФНЛ и Медиалиги посмотрели 3 млн человек – больше, чем игры «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ»
9сегодня, 12:27
Осипов о том, что старшее поколение презирает Медиалигу: «Их пренебрежение перерастает в зависть. Кто постоянно живет в негативе – неудачники»
14сегодня, 12:06
Паблики написали, что экс-игрок 2Drots Крап ударил официантку. Он заявил, что просто наступил ей на ногу
17сегодня, 10:47Видео
Срок дисквалификации за драки в Медиалиге может увеличиться до года. При повторном инциденте – до пожизненного бана
сегодня, 09:17
«Сборной России стоило сыграть с командой Медиалиги». Сычев о несостоявшемся матче
5вчера, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
1сегодня, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
183 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27