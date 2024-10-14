Президент Медиалиги: «Мизулину встретим с почетом и уважением. Для гостей лучшие места – на бровке самое интересное!»

Николай Осипов заявил о готовности принять Екатерину Мизулину на матче МФЛ.

Глава Лиги безопасного интернета сообщила о планах посетить одну из игр турнира после инцидента с дракой с участием блогера Михаила Литвина.

«Екатерина Михайловна обеспокоена все-таки Мишиным поведением . Мы достаточно давно знакомы и наш проект ей известен. Это не секрет.

Всегда рады видеть ее у нас на матчах. Приглашали и на финал, и на «Лужники» 1 сентября. Сейчас последний тур, большие матчи. Каждый раз приглашаем. Все-таки надеемся, что она придет, увидит. Воочию с нами познакомится не только лично, но и непосредственно с продуктом.

Всегда ждем разных гостей. Сами знаете, что все, кто к нам приходят, в хорошем смысле остаются неравнодушными. Как господин Свищев , который приходил на матч «Бей Беги » против «Народной », так и надеемся, что госпожа Мизулина, которая к нам заглянет либо в субботу на «Москвиче», либо в воскресенье в Новогорске, либо на одном из матчей плей-офф окажется.

На бровке? Конечно, на бровке! Там самое живое и интересное! Особый прием для Мизулиной? Наших гостей мы снабжаем лучшими местами на стадионе, например, на бровке. Если инфраструктура позволяет, у нас в распоряжении есть ложа. Готовы будем встретить с почетом и уважением!» – отметил президент Winline Медиалиги .

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