Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ
Дмитрий Кортава: сборную МФЛ возглавят три тренера – Кузнецов, Дьяков и Гатагов.
Технический директор WINLINE МФЛ Дмитрий Кортава объявил, что сборную Медиалиги возглавят сразу три тренера – Дмитрий Кузнецов, Виталий Дьяков и Сослан Гатагов.
Игра сборных Медиалиги и ФНЛ состоится 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.
Матч будет проведен по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.
Также стало известно, что за каждую из команд сыграют по два игрока из Абхазии.
В 2023 году сборная ФНЛ разгромила команду WINLINE Медиалиги на «Анжи-Арене» со счетом 4:0.
Шоу в матче Медиалиги против ФНЛ: дубль 42-летнего Низамутдинова, много конфликтов и огненный Калешин
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Any Given Monday
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости