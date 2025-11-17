Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ

Дмитрий Кортава: сборную МФЛ возглавят три тренера – Кузнецов, Дьяков и Гатагов.

Технический директор WINLINE МФЛ Дмитрий Кортава объявил, что сборную Медиалиги возглавят сразу три тренера – Дмитрий Кузнецов , Виталий Дьяков и Сослан Гатагов .

Игра сборных Медиалиги и ФНЛ состоится 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.

Матч будет проведен по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.

Также стало известно, что за каждую из команд сыграют по два игрока из Абхазии.

В 2023 году сборная ФНЛ разгромила команду WINLINE Медиалиги на «Анжи-Арене» со счетом 4:0.

