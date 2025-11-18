Маврин пригласил Гаучо в «Амкал» на матч Суперкубка: «Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»
Маврин пригласил Гаучо в «Амкал» на матч Суперкубка.
Полузащитник Василий Маврин пригласил нападающего 2Drots Гаучо в «Амкал».
Сегодня 2D в своем телеграм-канале попросили болельщиков определить будущее форварда.
На выбор были предложены три варианта ответа: оставить, продать или отпустить в аренду.
На пост 2D отреагировал Маврин: «Дайте Гаучо в аренду на один матч в «Амкал»! Готов лоббировать эту историю на игру в Минске. Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»
«Амкал» сыграет с ФК «10» в WINLINE Суперкубке Медиалиги 23 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
