Маврин пригласил Гаучо в «Амкал» на матч Суперкубка: «Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»

Полузащитник Василий Маврин пригласил нападающего 2Drots Гаучо в «Амкал ».

Сегодня 2D в своем телеграм-канале попросили болельщиков определить будущее форварда.

На выбор были предложены три варианта ответа: оставить, продать или отпустить в аренду.

На пост 2D отреагировал Маврин: «Дайте Гаучо в аренду на один матч в «Амкал»! Готов лоббировать эту историю на игру в Минске. Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»

«Амкал» сыграет с ФК «10» в WINLINE Суперкубке Медиалиги 23 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени.