«Это замедление ютуба или вы так двигаетесь?» Мизулина потроллила клуб Медиалиги

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина записала обращение к клубу «Банка» из Winline Медиалиги. Видео появилось в телеграм-канале Мизулиной.

«Ну что, ребята, недавно я наконец-то начала изучать Медиалигу, – объявила Мизулина. – Решила пойти с самого дна – с команды «Банка».

Как такой безумный кроссовер стал возможен?

«Мы замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?» Главное из обращения

Мизулина записала обращение к ФК «Банка». Клуб появился в начале 2024-го, для игровой практики медийных звезд и резервистов «Амкала». Проект так понравился аудитории, что «Банку» пригласили в осенний Кубок Медиалиги.

Почему именно к «Банке»? Похоже, попросил клуб. «К самой футбольной медиалиге я отношусь хорошо. Сегодня как раз записала привет для одной из команд по их просьбе», – подписала пост Мизулина.

В обращении Мизулина прожарила «Банку».

● Пошутила про успехи – после семи туров команда на последнем месте: «Уважаемая футбольная команда «Банка», я смотрела ваши игры на ютубе. Скажите, пожалуйста: мы, конечно, замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?»

● Вспомнила про яркое поражение «Родине Медиа»: «Видела, вы проиграли «Родине» со счетом 4:10. Тут хвалю, молодцы, против Родины играть нельзя».

● Намекнула, что решит судьбу «Банки» (клуб пока не знает, заявляться ли в шестой сезон): «Часто спрашивают, последний ли это сезон для «Банки»? На этот вопрос могу ответить только я. Послушаю сейчас их гимн и уже решу».

● Пообещала, что не придет на матч «Банки»: «Многие меня ждут на матчах Медиалиги. Я сидела и решала, на какую из семи игр пойти. Спасибо футбольной команде «Банка», очень помогли. Теперь я решаю, на какую из шести игр пойти».

Мизулина узнала о Медиалиге после драки блогера Литвина. Списывалась с президентом лиги, собирается приехать на матч

Мизулина узнала о существовании Медиалиги в субботу, когда блогер и президент Lit Energy Михаил Литвин ударил болельщика СКА.

«Создатель дурацкого тренда про кондиции, инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи: он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?» – написала глава Лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале.

В воскресенье Мизулина опубликовала скриншот сообщения от президента Медиалиги Николая Осипова – и впервые сказала, что собирается приехать на матч.

«Со мной связался руководитель Медийной футбольной лиги, на матче которой инфомошенник Литвин устроил драку. Руководитель организации пообещал, что подобных инцидентов больше не будет, а Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности. Планирую скоро посетить один из матчей» .

Осипов подтвердил, что Мизулина может приехать в ближайшем туре: «Если у нее получится и будет свободное время, то она, естественно, к нам приедет. Предполагаю, что логичным будет ее визит на матч «Родина Медиа» – Lit Energy (19 октября – Спортс’‘), где играет команда Миши [Литвина], вокруг которого вся ситуация шумела».

Как отреагировали в Медиалиге?

Обращение Мизулиной к «Банке» собрало много реакций, несмотря на позднее время (выложили около полуночи).

«Ну что же, «Банка» под Шамана выходить будет😏», – пошутила врач 2Drots Вилена Иванцова .

«Вместо доктора у «Банки» заявлен Шаман. А Подлужный выведен из состава. На всякий. За/под = запод. Против Родины нельзя играть, матч отменен», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров . На ближайших выходных его клуб играет с «Банкой».

«Амкал» фотографией Мизулиной анонсировал матч против ФК «10». 52 – номер форварда «Амкала» Степана Костюкова.

Не ожидали такого пересечения двух вселенных?

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Фото: ФК «Банка»