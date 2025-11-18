0

Прокоп стал лучшим игроком плей-офф Кингс Лиги по версии фанатов. В общем зачете россиянин второй

Михаил Прокопьев стал лучшим игроком плей-офф Кингс Лиги по версии фанатов.

Михаил Прокопьев стал первым в зрительском голосовании на звание лучшего игрока плей-офф Кингс Лиги. В общем голосовании нападающий занял второе место.

В голосовании участвовали зрители, а также президенты и капитаны команд Кингс Лиги.

Первое место в общем рейтинге занял нападающий команды «Поркинос» Нико Сантос, набравший 19 очков. На втором месте с 9 очками расположился Прокоп.

В матче 1/8 финала Михаил забил четыре гола команде 1K Икера Касильяса.

Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп выступал за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: соцсети Кингс Лиги
