5

Азамат отказался от предложения Маврина «сыграть на жопу» в Суперкубке: «Если я заберу его жопу – мне будет ни горячо, ни холодно. У меня своя есть»

Азамат Мусагалиев не согласился «сыграть на жопу».

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев отклонил предложение полузащитника «Амкала» Василия Маврина «сыграть на жопу».

Команды встретятся в WINLINE Суперкубке Медиалиги. «Десятка» предложила поставить на кон в этом матче трофеи, выигранные в 2025 году.

«Амкал» не согласился, но предложил в ответ проигравшей команде отказаться от участия в Кубке России в следующем году. 

Этот вариант уже не устроил ФК «10». После этого Маврин обратился к Мусагалиеву с идеей «сыграть на жопу».

«Для меня моя жопа ≠ жопа Василия.

Другими словами, «жопа Васи дешевле». Видимо, отсюда и попытки везде ее устроить. 

Да и есть ощущение, что мы с Васей находимся в разных «жопных категориях». Для меня моя жопа – проект моей жизни. К идеальной форме, прочности и мягкости я шел годами, вкладывая силы, время, душу и средства. У Василия она может быть такая от природы, от игры в футбол и так далее. 

Дело не в самой поверхности, а в том, что у меня никогда не было возможности «прокачать» свою жопу, чтобы проскочить несколько лет тренировок, приседаний и самоиронии. Вся история моей жопы – это вся история моего пути в принципе. Вы (зрители) видели ее от А до Я: от первых выступлений в КВН до шоу на телевидении. 

Для Василия моя жопа – раздражитель. Он хочет одним матчем «подмять» ее под себя.

Василий не предложил поставить на кон свои чемпионские перстни, не предложил взамен год пиара, где он, например, в футболке с моей жопой будет вести свои передачи. 

Я даже мог бы пошутить и поставить на кон две жопы, но в «Амкале» нет таких же дорогих двух жоп. 

Да и Василий свое предложение вынес не в свой личный канал, где он показывает съемки, тренировки и жизнь, а озвучил в шоу и ТГ «Крысевы».

Если я заберу у Василия его жопу – мне будет ни горячо, ни холодно. Я ее никуда не поставлю даже. У меня своя есть. Я давно стал обладателем классной жопы. Если у меня заберут мою – она не перестанет быть моей. Какой смысл? 

Поэтому просто «нет». Докажите свое лидерство в индустрии не хитрожопостью, а результатом на поле. И не пытайтесь выиграть чужую жопу, пока со своей не разобрались», – заявил Мусагалиев.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
