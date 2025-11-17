  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Карпин отказался от неустойки? Смешно! Сомневаюсь, что «Динамо» вообще предлагало деньги». Егоров о поступке тренера
6

«Карпин отказался от неустойки? Смешно! Сомневаюсь, что «Динамо» вообще предлагало деньги». Егоров о поступке тренера

Дмитрий Егоров: сомневаюсь, что «Динамо» предлагало деньги Карпину.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об отказе Валерия Карпина от неустойки при уходе из «Динамо».

«Карпин отказался от неустойки? Смешно! Во-первых, отказываешься ты, когда тебе три миллиона приносят в чемодане, а ты говоришь: «Простите, не могу взять, плохо работал». Но я сомневаюсь, что «Динамо» предлагало деньги.

Во-вторых, основная работа Карпина – сборная России, он сам об этом сказал. И вернуться на основную работу, чтобы и ее не потерять, – не уход в никуда, как в случае со Станковичем. 

В-третьих, даже в Медиалиге официальная информация для вбросов и для публики почти никогда не соответствует тому, что произошло в реальности.

Так что констатируем: все пытаются выйти из этой некрасивой истории с совмещением, которая прибила и «Динамо», и Карпина, и РФС, – максимально красиво и элегантно, позиционируя себя настоящими мужиками, благородными героями и гениями. Хотя по факту все начудили на сотни миллионов рублей. Особенно «Динамо». А заработал один Карпин», – заявил президент «БроукБойз».

Карпин ушел из «Динамо» после 5 месяцев совмещения. Ради сборной России

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Егоров
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
вчера, 18:51
Карпин отказался от 3,1 млн евро неустойки после ухода из «Динамо» (Иван Карпов)
вчера, 18:48
Егоров о Соболеве: «Он перешел в «Зенит», когда они шли на первом месте. А теперь команда туда не выходит. Такой вот засланный соболек»
вчера, 09:38
Главные новости
Егоров выбрал Маврина полузащитником года: «Он действительно лучший. Его влияние на игру «Амкала» грандиозное»
45 минут назад
Азамат отказался от предложения Маврина «сыграть на жопу» в Суперкубке: «Если я заберу его жопу – мне будет ни горячо, ни холодно. У меня своя есть»
сегодня, 13:20
«В Испании дети пьют вино, оно там как сок. В баре игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия, лучше пиво выпить». Кузнецов об алкоголе
сегодня, 12:26
Гудаю не нравится, что Прокопу слишком много внимания уделяют в медиа: «Я рад за него, но то, как это форсится...»
сегодня, 11:31
Смолов о правиле «Любая рука – пенальти»: «Я понимаю этот поинт, будет больше голов, для зрителей прикольно. Появится понятная трактовка»
сегодня, 10:38
Маврин пригласил Гаучо в «Амкал» на матч Суперкубка: «Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»
сегодня, 08:45
Правило «внезапной смерти» введут в Суперкубке Медиалиги. В случайный момент игры поле покинут по 2 игрока команд, кто именно – выберет соперник
вчера, 19:30
Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ
вчера, 17:56
Дмитрий Кузнецов: «Воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России. Академии «Зенита» работают для других клубов»
вчера, 15:35
Экс-хавбек Lit Energy Дмитриев перешел в «Амкал»
вчера, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
3 минуты назад
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
вчера, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
вчера, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01