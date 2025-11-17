«Карпин отказался от неустойки? Смешно! Сомневаюсь, что «Динамо» вообще предлагало деньги». Егоров о поступке тренера

Дмитрий Егоров: сомневаюсь, что «Динамо» предлагало деньги Карпину.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об отказе Валерия Карпина от неустойки при уходе из «Динамо».

«Карпин отказался от неустойки? Смешно! Во-первых, отказываешься ты, когда тебе три миллиона приносят в чемодане, а ты говоришь: «Простите, не могу взять, плохо работал». Но я сомневаюсь, что «Динамо» предлагало деньги.

Во-вторых, основная работа Карпина – сборная России, он сам об этом сказал. И вернуться на основную работу, чтобы и ее не потерять, – не уход в никуда, как в случае со Станковичем.

В-третьих, даже в Медиалиге официальная информация для вбросов и для публики почти никогда не соответствует тому, что произошло в реальности.

Так что констатируем: все пытаются выйти из этой некрасивой истории с совмещением, которая прибила и «Динамо», и Карпина, и РФС, – максимально красиво и элегантно, позиционируя себя настоящими мужиками, благородными героями и гениями. Хотя по факту все начудили на сотни миллионов рублей. Особенно «Динамо». А заработал один Карпин», – заявил президент «БроукБойз ».

