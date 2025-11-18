Гудаю не нравится, что Прокопу слишком много внимания уделяют в медиа: «Я рад за него, но то, как это форсится...»

Гудаю не нравится, что Прокопу слишком много внимания уделяют в медиа.

Защитник ФК «10» не понимает, почему медиафутбольные СМИ так пристально следят за выступлением Прокопа в Кингс Лиге.

Российский полузащитник в этом году дебютировал в испанской медиалиге и в матче плей-офф оформил покер.

Крысева: «Выступление Прокопа в Кингс Лиге – событие гораздо более важное для нашего комьюнити, чем дебют Фрати за сборную».

Гудай: «Не настолько, чтобы выкладывать видео моментов, где он не забивает».

Крысева: «Это вызывает интерес аудитории. Это был его дебют. Он попал в лигу, где бьет пенальти Ямаль и играет Марсело…»

Гудай: «Вау».

Крысева: «Ты противоречишь своему же начальнику, который говорит, что вы слишком сильно любите все обесценивать».

Гудай: А я должен соглашаться с начальником? Я рад, что Прокоп забил четыре гола, я хорошо к нему отношусь, но то, как это форсится…»

