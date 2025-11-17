  • Спортс
  • Правило «внезапной смерти» введут в Суперкубке Медиалиги. В случайный момент игры поле покинут по 2 игрока команд, кто именно – выберет соперник
В Суперкубке Медиалиги введут правило «внезапной смерти».

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава объявил о введении нового правила «внезапной смерти» в Суперкубке Медиалиги.

По ходу матча в случайный момент по два футболиста из каждой команды покинут поле. Соперник решает, кого убрать с поля, но вратарей убирать нельзя.

Правило включается один раз за тайм на три минуты чистого времени. Когда правило срабатывает – решает рандомайзер перед игрой. Команды не знают, когда именно заработает правило.

Во время действия правила нельзя делать замены, за исключением травм футболиста без возможности возвращения его на поле.

Президент Медиалиги Николай Осипов ранее рассказывал о подобном правиле, назвав его «внезапной смертью». Кортава отметил, что нововведение получит новое официальное название. 

Суперкубок Медиалиги состоится 23 ноября в Минске на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо».

В Суперкубке чемпион Медиалиги «Амкал» встретится с обладателем Кубка Лиги ФК «10».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Any Given Monday
