«В Испании дети пьют вино, оно там как сок. В баре игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия, лучше пиво выпить». Кузнецов об алкоголе

Дмитрий Кузнецов: В Испании игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия.

Дмитрий Кузнецов рассказал, как употребляли алкоголь в испанских футбольных клубах.

«В Испании у нас был выезд в Сарагосу, мы в автобусе играли в карты. Чувствую – пахнет сигаретами. Обернулся, а там курят. Я: «А так можно было?» Мне отвечают: «Конечно, а что здесь такого?» Думаю: «Моя командочка».

После матчей в гостинице тренер игрокам говорил: «Все в бар, пиво!» Ну точно моя команда. Один выпил «Фанту» – готов, штраф. За что? Химия. Пиво лучше выпей. Не пьешь? Смотри тогда.

Еще история. Моя первая игра, приезжаем в гостиницу, стол на четверых, бутылка вина. Я сажусь: «Провокация #####». Тут все хохмачи, подколоть меня хотят.

Всем разлили по фужерам, говорю: «Я не пью». Они смеются: «Ага, мы вас русских знаем, не пьете». Один заявляет: «Не будешь? Тогда я твой выпью!» Думаю: «Ни хера себе компаньон по команде».

В день игры за пять часов до нее обед – и тоже бокал. Я: «А сейчас зачем?» «Спится хорошо, на два часа сейчас отключиться». В Испании вино как сок. В гости приходишь – дети пьют вино», – сказал бывший защитник «Эспаньола», «Осасуны» и других клубов Ла Лиги.