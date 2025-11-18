  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «В Испании дети пьют вино, оно там как сок. В баре игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия, лучше пиво выпить». Кузнецов об алкоголе
36

«В Испании дети пьют вино, оно там как сок. В баре игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия, лучше пиво выпить». Кузнецов об алкоголе

Дмитрий Кузнецов: В Испании игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия.

Дмитрий Кузнецов рассказал, как употребляли алкоголь в испанских футбольных клубах.

«В Испании у нас был выезд в Сарагосу, мы в автобусе играли в карты. Чувствую – пахнет сигаретами. Обернулся, а там курят. Я: «А так можно было?» Мне отвечают: «Конечно, а что здесь такого?» Думаю: «Моя командочка».

После матчей в гостинице тренер игрокам говорил: «Все в бар, пиво!» Ну точно моя команда. Один выпил «Фанту» – готов, штраф. За что? Химия. Пиво лучше выпей. Не пьешь? Смотри тогда.

Еще история. Моя первая игра, приезжаем в гостиницу, стол на четверых, бутылка вина. Я сажусь: «Провокация #####». Тут все хохмачи, подколоть меня хотят.

Всем разлили по фужерам, говорю: «Я не пью». Они смеются: «Ага, мы вас русских знаем, не пьете». Один заявляет: «Не будешь? Тогда я твой выпью!» Думаю: «Ни хера себе компаньон по команде».

В день игры за пять часов до нее обед – и тоже бокал. Я: «А сейчас зачем?» «Спится хорошо, на два часа сейчас отключиться». В Испании вино как сок. В гости приходишь – дети пьют вино», – сказал бывший защитник «Эспаньола», «Осасуны» и других клубов Ла Лиги.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Алексея Гуло
logoДмитрий Кузнецов
logoЛа Лига
logoЭспаньол
logoОсасуна
алкоголь и спорт
logoWinline Медиалига
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ
17 ноября, 17:56
Дмитрий Кузнецов: «Воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России. Академии «Зенита» работают для других клубов»
17 ноября, 15:35
Кузнецов о футболе в Испании: «Мне игрок сверху наступил и пробил бедро, кровь потекла. Я ему: «Ты что делаешь?» Он: «А я тебе что, маргариту должен принести?»
17 ноября, 13:21
Кузнецов о мате в Медиалиге: «Я не должен фильтровать базар, потому что я тренер, я весь в игре»
17 ноября, 11:28
Главные новости
Герман о словах Егорова, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого: «Дроты» ##### сделали, а плохие мы»
сегодня, 19:55
«ДНК «дротов» поняли, как к ним относится руководство клуба». Станоc о 2Drots
сегодня, 18:23
Жека: «Сегодня я себе еще раз ответил на вопрос, почему 2Drots – номер один
сегодня, 17:42
Сычев о постах в телеграм-канале 2Drots: «Это пробив дна, и я даже представить не могу, чтобы в другой команде руководство показало пренебрежение подобным образом»
сегодня, 17:03
Слон об опросах 2Drots по судьбе игроков: «Скоро со мной выложат. Голосуйте за уход»
сегодня, 15:40
Мазур: «При Кузнецове в «Броуках» не было дисциплины. Когда опаздывал, думал: «Ну и ладно. Все равно нет штрафов. Что мне сделают?»
сегодня, 14:36
Кузнецов против Fan ID: «За нами и так контроль большой. Некоторые болельщики не хотят быть под колпаком»
сегодня, 12:08
Сослан Гатагов не будет тренировать сборную Медиалиги перед матчем с ФНЛ. Специалист повторил заявление Карпина об уходе из «Динамо»
сегодня, 10:39
«Карьера Апонасенко не сложилась из-за лишнего веса. Он был одной ногой в РПЛ, но снизил требования к себе». Экс-арбитр Егоров о главе судейского корпуса Медиалиги
сегодня, 09:11
Прокоп стал лучшим игроком плей-офф Кингс Лиги по версии фанатов. В общем зачете россиянин второй
вчера, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
вчера, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
вчера, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54