Баста о скандале с Литвиным: «Миша впервые столкнулся с настоящим фанатизмом»
«С Мишей не общались. Я созванивался с его девушкой. Сказал, если будет нужна помощь, я на связи.
Я ничего не комментировал, пока его не было. На мой взгляд, говорить за глаза об оппоненте – не достойно. Да и комментировать нечего. Обычная фанатская история.
Я уверен, Миша в первый раз столкнулся с настоящим фанатизмом. И с тем, как заряжают в ответ на примерно те же самые кричалки. Жаль, что получилось все так драматично. Но хорошо, что не закончилось серьезными последствиями. Все было купировано на том этапе, на котором и остановилось», – рассказал президент СКА.
12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
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