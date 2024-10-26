Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)

«Наконец-то посплю дома».

Блогер Михаил Литвин вышел на свободу в ночь с пятницы на субботу. Президент Lit Energy провел 13 суток в СИЗО за удар болельщика на матче Lit Energy – СКА (1:0) в Winline Кубке Медиалиги.

Литвин выложил сториз с фотографией и подписью: «Наконец-то посплю дома».

Что произошло за две недели после суперскандала?

Мизулина призвала отправить в армию, Литвину и болельщику СКА дали по 13 суток в СИЗО

Переносимся в субботу 12 октября, на матч Lit Energy – СКА (1:0). Фанаты во время игры обменивались оскорблениями: «Соси СКА» и «Литвин – пидорас». В ответ президент Lit Energy Михаил Литвин поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика. Позже выяснилось, что это Маугли (Сергей Плынин) – один из старейших фанатов ЦСКА и лидер околофутбольного коллектива «Ярославка». С августа 2024-го он работает в СКА – помогает коммуницировать с болельщиками. Полный пересказ истории с фото и видео – здесь .

Что было дальше?

● Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина запустила дискуссию об отправке Литвина в армию.

«Создатель дурацкого тренда про кондиции, инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи – он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?»

К следующему посту Мизулина прикрепила видео, на котором Литвин хвастается покупкой военного билета: «Интернет помнит все» .

● Мизулину поддержал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин :

«Мы, в свою очередь, сегодня обратились к военному прокурору с просьбой провести заново медкомиссию Литвина, осмотреть его для пригодности к армии. Как практика показывает, когда такие дельцы покупают военные билеты, они таким образом хотят откосить от долга перед Родиной, придумывают болячки, болезни непонятные».

● В понедельник 14 октября состоялся суд над Литвиным и Маугли – обоих отправили в СИЗО на 13 суток.

«Да что он там ударил? Ладошкой похлопал, – отреагировал Маугли в суде . – Единственное [в чем я виноват], я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал».

● В телеграм-канале Литвин обратился к подписчикам. «Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришел к вам в соцсети )) Но свое имя и честь никогда не давайте оскорблять ❤️ ».

После суда Литвин написал новое сообщение: «Суд сказал – надо чуть-чуть посидеть, не хочу конечно, но #### делать. Обнял вас слонярики ❤️».

В Медиалиге – отстранение минимум на полгода (но большая часть попадает на межсезонье)

Медиалига дисквалифицировала Литвина как минимум на полгода – рекордное отстранение для турнира.

«Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире, – объяснил президент Медиалиги Николай Осипов в шоу Any Given Monday. – Литвин принес нам свои извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны».

Литвин точно пропустит остаток Кубка Медиалиги (заканчивается 9 ноября). Следующим турниром лиги станет февральский Суперкубок, куда может попасть и Lit Energy – если пробьется в полуфинал Кубка или по приглашению организаторов. К шестому сезону Медиалиги (стартует примерно в мае) дисквалификация истечет.

Если перевести полгода дисквалификации в матчи, то Литвин максимум пропустит или 3-4 игры (если Lit Energy не пробьется в Суперкубок) или 6-7 (если сыграет в Суперкубке).

Осипов намекнул, что в будущем срок дисквалификации может быть сокращен: «Можно ли сократить срок дисквалификации? Если Миша и Баста порешают – у нас есть прецедент, когда Викторович и Николаевич порешали [тренеры 2Drots извинились перед журналистом, которого ударили – Спортс’’], и мы пошли навстречу. Но сейчас нет никакого смысла об этом говорить, потому что это эфемерно».

Еще Осипов уточнил, что Литвин может присутствовать на матчах Lit Energy в Медиалиге как зритель, на трибуне. Но спускаться на бровку ему запрещено до истечения дисквалификации.

А что с Медиалигой? Объявили борьбу с драками и агрессией на трибунах, президент писал Мизулиной

Проблемы могли возникнуть и у Медиалиги. Cразу после драки депутат Госдумы Дмитрий Свищев намекнул на возможное закрытие лиги и введение Fan ID.

«После этого, конечно, могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и все, ведь кто-то спровоцировал на данный инцидент. Нужно более четко прописать регламент: что можно, что нельзя, какая ответственность будет. Но, в любом случае бить морды – это точно нарушение законодательства. За это может быть принята административная, а в особых случаях, и уголовная ответственность».

Лига прислушалась.

🦁 Объявила борьбу дракам и агрессии.

«Мы идем по пути увеличения наказаний за плюс-минус похожие поступки, – рассказал Николай Осипов. – У нас есть истории: Кузнецов-Осколков-корреспондент Юра, Струнин-Алексеев-Володя XXL, администратор «Титана» и сотрудник лиги и теперь Миша и болельщик.

Своего сотрудника мы отстранили до конца года. До этого мы наказывали по три матча, потому что в контексте Медиалиги три матча – это много. Поэтому следующая ступень увеличения штрафа – это полгода. Следующая – год, потом пожизненно.

Я очень надеюсь, что до истории в год мы не дойдем никогда. Но теперь это не может быть один матч, просто потому что мы добрые ».

🦁 Объявила борьбу агрессии на трибунах – лига планирует наказывать команды, чьи болельщики используют на трибуне нецензурные выражения. В лиге готовят ряд дисциплинарных положений: будет введена система штрафов и последующей дисквалификации для клубов за подобные нарушения.

«Лига продолжит популяризацию здорового образа жизни, прививать любовь к футболу и правильным человеческим ценностям», – добавил президент Медиалиги.

🦁 Еще Осипов связался с Екатериной Мизулиной. Глава Лиги безопасного интернета выложила скриншот сообщения.

«Екатерина Михайловна, добрый день!

Очень ценю вашу обеспокоенность и хотел лично сообщить, что по результатам вчерашнего инцидента во время матча Медийной Футбольной Лиги с нашей стороны предприняты все меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Особенность нашей лиги – это настоящие эмоции, которые мы передаем через десятки камер, не скрывая от зрителя недостатки. Любые слова и поступки, как хорошие, так и плохие, транслируются нами, СМИ, зрителями и самими участниками событий, чтобы наша аудитория получала возможность учиться на ошибках звезд медиа – таких же ребят, как и они.

От Лиги мы провели разъяснительную работу с болельщиками команд МФЛ на предмет оскорбительных кричалок ».

Мизулина не пришла на матч (хотя записала обращение к одному из клубов), но, видимо, усилия Медиалиги сработали – спустя две недели никто не говорит о закрытии турнира.

А как клуб Литвина? Пробились в 1/4 Кубка Медиалиги, игрок передал «привет в хату»

После инцидента с Литвиным его клуб Lit Energy играл против СКА (1:0), «Родины Медиа» (2:3) и снова СКА (1:0) – уже в 1/8 финала Кубка Медиалиги. Последний матч особенно важный – клуб появился летом и с первого же захода (и без президента на бровке) пробился в 1/4. Отмечали шумно – и с отсылками к Литвину.

Станос (еще один президент Lit Energy) показал чехол для телефона с медведем.

После финального свистка команда развернула плакат, который принесли болельщики: «Миша, родной! Мы с тобой!»

Персональный привет передал хавбек Константин Морозов: «Миша, всем мужикам привет в хате от нашей команды. Крепкого чая там бахните за нас, с победой!»

В воскресенье Lit Energy сразится с «Родиной Медиа в 1/4 финала – возможно, уже с Литвиным на трибуне.

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

«Это замедление ютуба или вы всегда так двигаетесь?» Мизулина потроллила клуб Медиалиги

Фото: Winline Медиалига