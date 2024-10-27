Литвин о 13 сутках в камере: «Впервые в жизни прочитал книгу! В отделении поддерживали: «Если тебя назвали пидорасом, ты за это даже ##### не можешь?»

Михаил Литвин рассказал, как проводил время в камере.

12 октября блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода. 25 октября Литвин вышел на свободу.

– Нас с Маугли обоих увезли, мы двое суток сидели в одном отделе, потом по очереди заходили на суд, и нам дали одинаковый срок.

Поехали в один и тот же спецприемник, только он сидел в камере с ребятами, а меня полностью изолировали от общества, я все 13 суток просидел один: двое суток в отделении и 11 – в спецприемнике. Маугли оказался нормальным мужиком.

Один час в день разрешали погулять. На 15 минут в день давали телефон на звонки, я звонил маме и Адель. ####### [классно] время провел, несмотря на то, что был один. Хоть и тяжело было без общения.

Я для себя это представил как челлендж. Я должен был выйти из спецприемника улучшенной версией Миши Литвина. Я каждый день ###### тренировки: пресс, качал спину, отжимался. Поставил цель – отжаться 1000 раз за день. Сделал!

Я ни разу в жизни не читал книгу – там прочитал, 680 страниц. Столько тезисов выделил для себя, столько цитат.

– Как к тебе относились сотрудники?

– Очень круто. Я провел в отделении двое суток, там общался с сотрудниками, они спрашивали, что произошло. Я рассказал, они удивлялись: «А что, если тебя назвали пидорасом, ты за это ##### не можешь?» Они меня поддерживали, – сказал основатель Lit Energy .

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)