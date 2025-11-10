«Я эту ##### говорить не буду». Мусагалиев рассказал, как уговаривал Киркорова и других звезд записать приглашение на финал МФЛ

Азамат Мусагалиев: мы могли выйти на Трэвиса Скотта.

Азамат Мусагалиев рассказал, как уговаривал звездных друзей записать приглашения на финал WINLINE Кубка Лиги с «СиндЕкатом ».

«Никто не понимал, что это такое. Представляешь, что я Баскову или Киркорову объясняю, что такое Медиалига ? Это было смешно.

Киркоров, бедолага, приехал со съемок, пишет: «Я лег спать, ######## (отстань)!»

Я говорю: «Фил, оденься, пожалуйста!» Он говорит: «Мне нужен парикмахер, чтобы привести меня в порядок». Я: «Накинь шляпу, ты прекрасен всегда. Пожалуйста, запиши видео. Футбол, ФК «10», «СиндЕкат». Он: «Я эту ##### (фигню) говорить не буду. Скажи, что там еще надо».

Отказал Миша Галустян. Не успел Леша Чумаков. Я звонил Олегу Moneyken, они с Дашей [Инстасамкой] не смогли.

В теории мы могли выйти на Трэвиса Скотта, но нам не хватило времени. Мы хотели закончить Трэвисом, а потом – Осколков [экс-тренер 2Drots], как венец всей нашей чехарды. Но [добраться] до Трэвиса я не успел. Нужно было еще два рукопожатия, а в Штатах время другое. Не факт, что он был там. Так и не получилось», – рассказал Азамат.

В финале ФК «10» обыграл «СиндЕкат» по буллиталити (0:0, 3:1 Б) и выиграл первый трофей в истории клуба.