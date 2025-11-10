0

Форвард Lit Energy Гайнулла перешел в ФК «10»

Ганулла перешел в ФК «10».

Президент Lit Energy Станос объявил на твич-стриме, что форвард его команды Ренат Гайнуллин перешел в ФК «10».

Гайнуллин перешел в LE перед WINLINE Кубком Лиги-2024.

24-летний футболист провел в составе команды 20 матчей в турнирах Медиалиги, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее он высутпал за «Сахалинец» и СКА. 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: твич-канал Станоса
logo«STANOS» Стас Малиев
logoLit Energy
трансферы
logoРенат Гайнуллин
logoФК 10
logoWinline Медиалига
