Герман отказался играть с «Десяткой» на кубки: «Докажите ваше лидерство в индустрии не хитростью, а результатом на поле»

Герман: «Если заберу у «Десятки» Кубок – мне будет ни горячо, ни холодно».

Герман Эль Класико отказался от предложения «Десятки» поставить на кон в WINLINE Суперкубке Медиалиги трофеи, выигранные в 2025-м.

«Всем привет! Это мой ответ по поводу предложения Азамата .

Для меня сезон МФЛ ≠ Кубок Лиги. Да и есть ощущение, что мы с Азаматом находимся в разных медийных категориях. Для меня «Амкал» – проект моей жизни. К чемпионству во всех турнирах я шел годами, вкладывая силы, время, душу и средства. У Тахировича десяток успешных проектов на «ТНТ», различных шоу и так далее.

Дело не в железке, а в том, что у меня никогда в жизни не было возможности вкинуть донат в свой клуб, чтобы проскочить несколько лет строения команды с нуля. Вся история «Амкала » – это вся история медиафутбола в принципе. Вы (зрители) видели ее от А до Я. Для Азамата мы – раздражитель. Они хотят одним матчем подмять историю под себя.

Азамат не предложил поставить на кон свое чемпионство в КВН, не предложил взамен поставить год пиара, где он, например, в футболке «Амкала» будет вести передачи «Где логика?», «Кстати», «Однажды в России» и так далее. Не предложил поставить на кон свой отказ от инвайта на Кубок России, за которым они бегали весь год.

Я даже мог бы пошутить и поставить на кон два кубка, но у «Десятки » нет двух трофеев.

Да, Азамат даже этот пост выложил только в телеграм-канал «Десятки», а не в свой, где показывает свою жизнь, съемки и прочее. Потому что у него есть другая, более успешная жизнь.

Если я заберу у «Десятки» их Кубок Лиги – мне будет ни горячо, ни холодно. Я его никуда не поставлю даже. У меня свой есть. Я год назад стал чемпионом Кубка. Если у меня заберут железку лиги – я не перестану быть действующим чемпионом. Какой смысл?

Поэтому просто нет.

Докажите ваше лидерство в индустрии не хитростью, а результатом на поле», – написал Герман.

В телеграм-канале «Десятка» уже ответила на отказ Германа: «Убираем зубочистку. Достойный ответ достойного соперника. Попытка была. Ждем вас на поле, медиафутболисты».

«Амкал» – чемпион Медиалиги, ФК «10» – обладатель Кубка Лиги. Команды сыграют в Суперкубке МФЛ, который состоится 22-23 ноября.