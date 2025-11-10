«Мы называем это «зубочисткой по яичкам». Азамат предложил «Амкалу» сыграть в Суперкубке на трофеи, выигранные в 2025-м
«Десятка» предложила «Амкалу» сыграть на кубки этого сезона.
Президент «Десятки» Азамат Мусагалиев предложил «Амкалу» сыграть на кубки в WINLINE Суперкубке Медиалиги.
«Можно писать сотни постов, можно пытаться залезть под кожу, можно ныть и настраивать аудиторию против. Но мы предлагаем играть по-крупному!
«Амкал», мы обращаемся к тебе. Мы называем это «зубочисткой по яичкам». Обе команды ставят на кон свой кубок за этот год: вы – Кубок Медаилиги, мы ставим Кубок Лиги, а лига – Суперкубок. Победитель получает все. Ну что, поиграем?» – предложил Мусагалиев.
«Амкал» – чемпион Медиалиги, ФК «10» – обладатель Кубка Лиги. Команды сыграют в Суперкубке Медиалиги, который состоится 22-23 ноября.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал ФК «10»
