Литвин об ударе фаната ЦСКА: «Я искал зрелое лицо, чтобы несовершеннолетнего не #######. Моя мама была на стадионе, я отстаивал свое имя»
12 октября блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода. 25 октября Литвин вышел на свободу.
– У фанатов СКА и Lit Energy началась словесная перестрелка на трибунах. А потом к своей трибуне подошел Вася Баста, и они начали заряжать откровенную грязь, ###### меня.
– Это был прямой приказ Басты?
– Я точно не знаю, но для меня за гранью фантастики, что Баста мог попросить их кричать то, что они зарядили. Он им сказал: «#######» [прибивайте]. Он спустился, и через пять секунд трибуна СКА начала меня ###### [оскорблять]. Фанаты буквально восприняли слова Басты и начали скандировать откровенную грязь.
– Ты знал, кто такой Маугли, когда шел к трибуне?
– Я в душе не #### [знаю] кто это. Кричала трибуна, а он был ближе всех. Я искал зрелое лицо, чтобы несовершеннолетнего не ####### [ударить]. Я шел отстаивать свое имя, фамилию. Если кто-то хочет сказать мне, что я неправ, пожалуйста, это ваше мнение. Моя мама была на стадионе. Другого ключа для решения этой ситуации я найти не смог, – сказал основатель Lit Energy.
Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)
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