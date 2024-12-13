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  • Девушка Литвина Адель о скандале с фанатом: «Мне угрожали сломать голову, растоптать и что-то отрезать. Весь день около двери ходили типы в капюшонах, охранник всю ночь не спал»
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Девушка Литвина Адель о скандале с фанатом: «Мне угрожали сломать голову, растоптать и что-то отрезать. Весь день около двери ходили типы в капюшонах, охранник всю ночь не спал»

Девушке Литвина Адель Вейгель угрожали футбольные фанаты после драки на матче.

«Были угрозы от фанатского сектора. Они угрожали сломать мне голову, растоптать меня ногами, отрезать мне что-то там, потому что я яро заступалась за своего мужчину. Я не могла по-другому, точнее, я не хотела по-другому. 

Я действительно считаю, что он неправ, но он не сделал какого-то особо опасного преступления. Я сейчас обращаюсь не к суду, а к настрою людей на его поступок. Он не совершил особо опасное преступление, чтобы его начали гнобить некоторые слои общества. Я тоже максималистка, тоже вспыльчивая, защищая его, но это мое видение этой ситуации. 

Мне начали угрожать. Около моей двери висит камера – то есть я вижу весь свой подъезд. И около двери ходили три типа в капюшонах в день, когда мне приходили угрозы. У меня есть охранник, который вообще не спал ночью и караулил около дома, потому что было страшно. 

Ладно угрозы в интернете, я к ним привыкла, но эти люди действительно что-то могут сделать [в реальной жизни], потому что это околофутбол и это сообщество людей, для которых подобное не проблема.

Мне, кстати, не было страшно. Меня напугали люди вокруг. Друзья Миши были рядом. Я им рассказываю, они говорят: «Адель, ты что? Ты должна ходить осторожней, только с охранником, потому что Миши рядом нет. Кто тебя защитит даже если они просто начнут тебе кричать нецензурные и неприятные вещи? Тебе тоже будет неприятно»», – сказала блогерша, девушка Михаила Литвина.

12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: FAMETIME TV
logoВасилий Вакуленко
logoLit Energy
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoСКА Ростов
болельщики
logoWinline Медиалига
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