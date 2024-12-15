Девушка Литвина Адель о скандале с фанатом: «Они начали кричать такое слово, которое настоящему мужчине неприятно слышать. Это одно из самых ужасных слов, которое может услышать мужчина»
«Трибуна СКА начала кричать: «Литвин – пидорас». В этот момент, к сожалению, Василий Михайлович [Баста] не подошел и не сказал им, чтобы они так не делали.
Они начали кричать такое слово, которое настоящему мужчине неприятно слышать. Это одно из самых ужасных слов, которое может услышать мужчина
Миша не выдержал и подбежал к трибуне. Спросил, кто заводил эту кричалку. Маугли сказал, что это он. И Миша ударил ему пощечину.
Я бы могла его остановить. Я бы встала перед ним, и он бы не стал меня толкать.
С точки зрения человечности и норм морали и принципов Миши я его не осуждаю. С точки зрения того, что это было прилюдно и это произошло в принципе – это не очень хорошо. Но так бывает.
Его из-за этого забрали в полицию. Я думала, что ему дадут штраф, потому что он не нанес никаких увечий. Ему назначили 14 суток. Думаю, ему дали такой срок из-за того, что он публичный человек и то, что он директор футбольного клуба и показывает пример», – сказала блогерша.
12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)
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