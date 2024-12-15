Девушка Литвина Адель о скандале с фанатом: «Они начали кричать такое слово, которое настоящему мужчине неприятно слышать. Это одно из самых ужасных слов, которое может услышать мужчина»

Девушке Литвина Адель Вейгель рассказала подробнее о конфликте с фанатом.

«Трибуна СКА начала кричать: «Литвин – пидорас». В этот момент, к сожалению, Василий Михайлович [Баста] не подошел и не сказал им, чтобы они так не делали.

Они начали кричать такое слово, которое настоящему мужчине неприятно слышать. Это одно из самых ужасных слов, которое может услышать мужчина

Миша не выдержал и подбежал к трибуне. Спросил, кто заводил эту кричалку. Маугли сказал, что это он. И Миша ударил ему пощечину.

Я бы могла его остановить. Я бы встала перед ним, и он бы не стал меня толкать.

С точки зрения человечности и норм морали и принципов Миши я его не осуждаю. С точки зрения того, что это было прилюдно и это произошло в принципе – это не очень хорошо. Но так бывает.

Его из-за этого забрали в полицию. Я думала, что ему дадут штраф, потому что он не нанес никаких увечий. Ему назначили 14 суток. Думаю, ему дали такой срок из-за того, что он публичный человек и то, что он директор футбольного клуба и показывает пример», – сказала блогерша.

12 октября на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА произошел конфликт. Президент LE Михаил Литвин ударил болельщика ЦСКА Маугли, который работает в команде Басты СКА. Литвина арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)