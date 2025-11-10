«Хихантес» Прокопа сыграет с командой Касильяса в плей-офф Кингс Лиги
Прокоп сыграет против команды Касильяса.
«Хихантес» Прокопа сыграет против 1K.
12 ноября, среда
1/8 финала Кингс Лиги
«Хихантес» – 1K
Матч пройдет в Барселоне на «КУПРА Арене».
Время начала матча станет известно позднее.
Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. В двух матчах он забил 2 гола. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.
1K – команда Икера Касильяса.
Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Помимо Касильяса среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.
