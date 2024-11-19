Левшук о победе над «Динамо»: «Изи катка. Мне говорили, что в РПЛ другая скорость. Было легко»

Арсений Левшук поделился эмоциями от победы над «Динамо».

«Как мне игра? Незабываемые эмоции, победа над РПЛ. Что поменялось с лета 2022-го? Во-первых, поменялся состав. Во-вторых, мы выиграли. Сегодня была изи катка, если честно.

Мне многие говорили, что в РПЛ другая скорость. В Первой и Второй лигах куйка идет, а в РПЛ все на легком. Сегодня легко было.

Пича сказал , что ему было легче играть с «Динамо», чем против клубов ФНЛ? Да, так и есть. Как будто в РПЛ уже все на больших зарплатах. Стыков меньше, все на мяче, больше головой играют.

18 тысяч зрителей на трибунах? Классно. Не на каждом матче Первой или Второй лиги увидишь столько болельщиков. Медиалига – топ», – рассказал защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3). У Пичи 2+1 по системе гол+пас.

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