«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»

Вячеслав Подберезкин рассказал, сколько получают футболисты в «СиндЕкате».

– Григорян говорил, что в клубе платят по 300 тысяч в месяц. Какой потолок зарплат?

– Наверное, даже 250 тысяч. И то – столько получают единицы. Мы не заваливаем деньгами, платим рыночно – разве что бесплатно снимаем квартиры иногородним.

Но когда приглашали Мишу Прокопа , предлагали 500 тысяч. Таков рынок – меньшей суммой его не заинтересовали бы.

– Поднимали кому-то зарплату из-за медийности?

– Из-за медийности – нет. После шестого сезона повысили зарплату Алексею Герасимову, Сергею Подоксенову, Точе Терри, Диме Арапову и Чижу. Но отталкивались от их игры.

Тратим на зарплаты плюс-минус 3-4 млн рублей в месяц, – сказал игрок и руководитель «СиндЕката » в интервью Спортсу’‘.

