«СиндЕкат» и «Амкал» в Екатеринбурге, 2Drots против Lit Energy в Минске. Расписание Кубка Медиалиги
Расписание WINLINE Кубка Медиалиги.
Элитный дивизион, 3-й тур
19 сентября, пятница
«БроукБойз» – Lotus Music – 16:30 («спортивный город Лужники»)
«СиндЕкат» – «Амкал» – 17:00 (стадион академии ФК «Урал»)
ФК «10» – «Альфа-Банка» – 20:30 («спортивный город Лужники»)
20 сентября, суббота
2Drots – Lit Energy – 18:00 («Национальный стадион», Минск)
Дивизион претендентов, 4-й тур, вторые матчи
21 сентября, воскресенье
«Анжи» – «Матч ТВ» – 11:30 (первый матч – 7:0)
Chertanovo – «Альтерон» – 14:30 (первый матч – 0:1)
«Титан» – «Эгриси» – 17:30 (первый матч – 2:2, 2:4 Б)
Fight Nights – СКА – 20:30 (первый матч – 3:2)
Матчи пройдут в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
