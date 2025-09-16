0

«СиндЕкат» и «Амкал» в Екатеринбурге, 2Drots против Lit Energy в Минске. Расписание Кубка Медиалиги

Расписание WINLINE Кубка Медиалиги.

Элитный дивизион, 3-й тур

19 сентября, пятница

«БроукБойз» – Lotus Music – 16:30 («спортивный город Лужники»)

«СиндЕкат» – «Амкал» – 17:00 (стадион академии ФК «Урал»)

ФК «10» – «Альфа-Банка» – 20:30 («спортивный город Лужники»)

20 сентября, суббота

2Drots – Lit Energy – 18:00 («Национальный стадион», Минск)

Дивизион претендентов, 4-й тур, вторые матчи

21 сентября, воскресенье

«Анжи» – «Матч ТВ» – 11:30 (первый матч – 7:0)

Chertanovo – «Альтерон» – 14:30 (первый матч – 0:1)

«Титан» – «Эгриси» – 17:30 (первый матч – 2:2, 2:4 Б)

Fight Nights – СКА – 20:30 (первый матч – 3:2)

Матчи пройдут в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: AGM
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
календарь
logoСиндЕкат
logoАнжи Медиа
logoLotus Music
logoФК 10
logoБроукБойз
logoФК Матч ТВ
logoСКА Ростов
logoЭгриси
logoАльфа-Банка
logoАльтерон
logoАмкал
logoFight Nights
logo2Drots
logoLit Energy
logoChertanovo
logoЛФК «Титан»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нани не помог «Банке» обыграть «Амкал», «БроукБойз» победили Lit Energy в буллиталити. Результаты Кубка Лиги
1вчера, 21:01
«СиндЕкат» и «Амкал» сыграют в Екатеринбурге. В МФЛ-6 команда из Свердловской области дважды играла дома и оба раза победила
9 сентября, 16:10
«Матч ТВ», «Анжи» и «Эгриси» вышли в следующий круг, Unwanted Boys, DMedia и «Народная Команда» вылетели из Кубка Лиги
7 сентября, 20:02
Главные новости
Нани получил премию «Добряк на вайбе» – за полный стадион в Москве, заряд на русском языке и фирменные финты
247 минут назадВидео
АртПо: «Менталитет Медиалиги» – когда ты хочешь показаться тем, кем ты не являешься»
сегодня, 18:18
Николай Осипов объявил, что матч между «Броуками» и «Амкалом» пройдет с «грязным» временем (2x45), если команды встретятся в Кубке Медиалиги
сегодня, 17:41
«Я произведение ####### искусства! У меня растут волосы, я могу бегать и не пить!» На «Столе» произошла перепалка между Федосом и Райзеном
1сегодня, 16:22
Некит: «Прайм 2Drots начнется в плей-офф. Мы сейчас не играем на наших максимальных возможностях»
сегодня, 14:04
Глава МФЛ Осипов о словах Соловьева про Нани: «Я убежден, что это недоразумение. Возможно, появление Владимира Рудольфовича в Медиалиге не за горами»
40сегодня, 12:51
Егоров о Нани: «Это игрок 4-5-го эшелона, Роналду и Месси – первого, Зидан – второго. У него 41 гол за «МЮ», у Павлюченко столько же за «Тоттенхэм»
88сегодня, 12:01
Сибскана: «2Drots – трагедия. Ноль ударов за матч, ноль по-настоящему медийных»
сегодня, 10:41
Пантера помирился с Кузнецовым: «Пожали руки, решили все разногласия»
сегодня, 09:00
Нани не помог «Банке» обыграть «Амкал», «БроукБойз» победили Lit Energy в буллиталити. Результаты Кубка Лиги
1вчера, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
вчера, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
11 сентября, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
211 сентября, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
310 сентября, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
210 сентября, 14:48