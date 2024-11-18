«Сборная Брунея, мы ждем тебя. Готовы сами приехать». Президент «Амкала» Герман после победы над «Динамо»

Герман Эль Класико поделился эмоциями после победы над «Динамо».

«Что дальше после победы над «Динамо»? Сборная Брунея, мы ждем тебя. Куда звонить? Мы готовы в Бруней приехать.

Большое удовольствие видеть футбол, который показывает твоя команда против клуба РПЛ . Мы понимали, как они будут играть. У них минимальный процент брака. При этом они будут давать играть с мячом. Главное не ошибаться и смело себя проявлять.

Рад, что нашим футболистам победа в Кубке Медиалиги придала уверенности, и они играли, несмотря на то, что против них команда Премьер-лиги. Мы играли от себя. Играли очень честно. Старались со всей душой и это вознаградилось голами.

Думаю, разница с игрой в 2022-м есть. Как минимум мы забили три гола, а пропустили не пять. Этого хватило, чтобы забрать игру.

Атмосфера – кайф. Нельзя привыкнуть к такому количеству зрителей на трибунах и к тому, что все кричат, визжат и болеют за нас», – рассказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3).

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?