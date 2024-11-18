«Сборная Брунея, мы ждем тебя. Готовы сами приехать». Президент «Амкала» Герман после победы над «Динамо»
«Что дальше после победы над «Динамо»? Сборная Брунея, мы ждем тебя. Куда звонить? Мы готовы в Бруней приехать.
Большое удовольствие видеть футбол, который показывает твоя команда против клуба РПЛ. Мы понимали, как они будут играть. У них минимальный процент брака. При этом они будут давать играть с мячом. Главное не ошибаться и смело себя проявлять.
Рад, что нашим футболистам победа в Кубке Медиалиги придала уверенности, и они играли, несмотря на то, что против них команда Премьер-лиги. Мы играли от себя. Играли очень честно. Старались со всей душой и это вознаградилось голами.
Думаю, разница с игрой в 2022-м есть. Как минимум мы забили три гола, а пропустили не пять. Этого хватило, чтобы забрать игру.
Атмосфера – кайф. Нельзя привыкнуть к такому количеству зрителей на трибунах и к тому, что все кричат, визжат и болеют за нас», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3).
Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?
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