«Мы играем в Кубке России, и там все видят. А если бы в МФЛ не было ВАР?» Егоров о судействе в матче «БроукБойз» – Lit Energy
Дмитрий Егоров недоволен судейством в медиафутболе.
«Переживаешь, что судья не увидит очевидную игру рукой, потому что он смотрит долго и не видит. И ты думаешь: «Как же ты не видишь? А если бы ВАР не было?»
Мы играем в Кубке России, и там все как-то видят #####. Вот я не понимаю, это ключевое», – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Игру между Lit Energy и «Броуками» судил Иван Сиденков – бывший арбитр РПЛ.
Матч 3-го тура WINLINE Кубка Лиги закончился победой команды «БроукБойз» по буллиталити. После окончания основного времени счет был 1:1.
Напомним, что «Броуки» также выступают в FONBET Кубке России, где 23 сентября в 19:30 (мск) сыграет против саратовского «Сокола». Игра пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
