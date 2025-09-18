  • Спортс
  • «Мы играем в Кубке России, и там все видят. А если бы в МФЛ не было ВАР?» Егоров о судействе в матче «БроукБойз» – Lit Energy
«Мы играем в Кубке России, и там все видят. А если бы в МФЛ не было ВАР?» Егоров о судействе в матче «БроукБойз» – Lit Energy

Дмитрий Егоров недоволен судейством в медиафутболе.

«Переживаешь, что судья не увидит очевидную игру рукой, потому что он смотрит долго и не видит. И ты думаешь: «Как же ты не видишь? А если бы ВАР не было?»

Мы играем в Кубке России, и там все как-то видят #####. Вот я не понимаю, это ключевое», – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Игру между Lit Energy и «Броуками» судил Иван Сиденков – бывший арбитр РПЛ.

Матч 3-го тура WINLINE Кубка Лиги закончился победой команды «БроукБойз» по буллиталити. После окончания основного времени счет был 1:1.

Напомним, что «Броуки» также выступают в FONBET Кубке России, где 23 сентября в 19:30 (мск) сыграет против саратовского «Сокола». Игра пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий». 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
