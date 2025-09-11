Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»

Глава Медиалиги Николай Осипов допустил появление Криштиану Роналду в Медиалиге.

«Надеюсь, мы очень тепло пообщаемся [c Нани] при встрече. Убежден, у нас будет время поболтать, в том числе и про Криштиану . Мы планируем снять несколько единиц контента с Нани. Очевидно, что тема Криштиану будет подниматься.

Если все срастется и Нани здесь понравится, то это крутой кейс. Мне кажется, что мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам футбола первой величины», – заявил президент WINLINE Медиалиги .

Напомним, экс-хавбек «МЮ» Луиш Нани дебютирует за «Альфа-Банку» в матче против «Амкала» в 3-м туре Кубка Медиалиги 14 сентября в 14:30 (Мск).

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье