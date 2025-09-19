Буланова о пародии Радимова на ее танец: «Ему надо взяться за себя»

Татьяна Буланова оценила пародию Владислава Радимова на ее танец.

Ксения Собчак: «Какая из всех пародий на танец тебя огорчила?»

Татьяна Буланова : «Нет такого, что огорчило. Когда люди плохо танцуют, они в первую очередь опускают себя».

Собчак: «Мне показалось, что пародия твоего бывшего мужа, должна была быть неприятной для тебя».

Буланова: «Абсолютно нет. Я ее видела, конечно. Посмотрела и подумала, что ему надо взяться за себя. Он хотел быть в тренде, но мне все равно».

Ранее в интернете стали популярными пародии на танец под песню Булановой «Один день». Экс-тренер «Чисто Питер» Владислав Радимов также снял трендовый танец.