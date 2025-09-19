Дмитрий Егоров: «Слуцкий хороший вариант для «Спартака»

Дмитрий Егоров хочет видеть Леонида Слуцкого тренером «Спартака».

«Слуцкий – хороший вариант для «Спартака ». Во-первых, потому что он вернет тот утерянный уровень культуры главного спикера. «Спартак» в последнее время невозможно смотреть и слушать – и это я не про игру в футбол, хотя про нее тоже.

Тренером должен стать человек, который сможет просто достойно представлять клуб в разных областях – от посещения театральных постановок до участия в шоу. Образ у «Спартака» печальный. «Спартак» – это про жизнь и творчество, так исторически сложилось, хоть никто уже и не помнит.

Слуцкий – это повышение культурного уровня. В СССР мы бы посмотрели на Слуцкого и сказали – вот есть динамовский тренер (Карпин , кстати, похож на такого), есть армейский, а есть мясной. Вот Слуцкий он такой, творческий, более народный.

Во-вторых, «Спартак» – это не мужицкая команда на сегодня. Она не клюет на сербский темперамент Станковича . Она от этого темперамента страдает. Слуцкий будет искать подход к игрокам. Я уверен, что Станкович подход не ищет. Станкович – звезда, дива, прима, которая требует и обижается.

В-третьих, у Слуцкого все-таки богатейшая карьера – работа на разных континентах с разными ментальностями, опыт в сборной. Большой тренер, которого нужно вернуть в Россию.

Сегодня мы вообще не вправе допускать, чтобы такие тренеры как Слуцкий или Черчесов сидели без работы именно в России. Как полуопытный Станкович может работать в «Спартаке», а Слуцкий и Черчесов – нет? Нонсенс.

В общем, я со своим кандидатом определился окончательно. Слуцкий – в «Спартак»! А «Балтику» не будем лишать Талалаева », – написал президент «БроукБойз ».