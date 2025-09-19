«СиндЕкат» примет «Амкал» в Екатеринбурге в 3-м туре Кубка Лиги

«СиндЕкат» сыграет с «Амкалом» в 3-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.

Победитель матча займет второе место в группе и выйдет в плей-офф элитного дивизиона, проигравшая команда упадет в дивизион претендентов.

WINLINE Кубок Лиги

Элитный дивизион, 3-й тур

19 сентября, пятница

«СиндЕкат » – «Амкал ». Начало – в 17:00.

Матч пройдет в Екатеринбурге на стадионе академии ФК «Урал».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.