«СиндЕкат» примет «Амкал» в Екатеринбурге в 3-м туре Кубка Лиги
«СиндЕкат» сыграет с «Амкалом» в 3-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.
Победитель матча займет второе место в группе и выйдет в плей-офф элитного дивизиона, проигравшая команда упадет в дивизион претендентов.
Элитный дивизион, 3-й тур
19 сентября, пятница
«СиндЕкат» – «Амкал». Начало – в 17:00.
Матч пройдет в Екатеринбурге на стадионе академии ФК «Урал».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
