0

Гудай: «От игры с «Краснодаром» больше кайфанул, чем от поездок в Кубке России. У меня было это с 2Drots»

Гадай сравнил атмосферу игр против «Краснодара» и в FONBET Кубке России.

– У вас недавно была игра с «Краснодаром», но не скучаешь ли ты по выступлениям в Кубке России?

– Я от матча с «Краснодаром» больше кайфанул, чем от поездок по городам в Кубке России. У меня с 2Drots было такое турне.

Мы два месяца не играли в Москве, постоянные разъезды, не везде хорошие поля. Поэтому сейчас больше кайфанул – стадион, поле, 20 тысяч на трибунах.

Так что не сильно скучаю по Кубку России. Но если «Десятка» туда пробьется, придется соскучиться.

– Как сравнишь настрой «Амкала» и 2D на Кубок – у одних путь с перформансами, у других – к команде РПЛ…

– 2Drots не повезло, у «Космоса» поле – просто космос. Поэтому и не хочется скучать по Кубку России, не везде классные стадионы и хорошие поля. 2Drots подвели именно поле и удаление, хотя они могли выигрывать, – сказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
