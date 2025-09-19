Вячеслав Подберезкин: «Герасимов сильнее Скроботова и Гудая»
Вячеслав Подберезкин заявил, что Алексей Герасимов лучший защитник в WINLINE МФЛ.
– Одно из открытий «СиндЕката» – центральный защитник Алексей Герасимов, который еще полгода назад играл в «Тагиле».
– Мы дружим, вместе играли в «Урале». Сейчас самый сильный защитник и лучший игрок лиги.
– Чем он сильнее Скроботова из «Амкала» и Гудая из «Десятки»?
– Он более стабильный. Все, что от него ожидает команда и тренер, он выполняет на стабильно высоком уровне. Плюс он сильнее их в мастерстве, – сказал хавбек «СиндЕката» в интервью Спортсу’‘.
Звезды «Урала» делают клуб в Екатеринбурге: по 6 тысяч на домашних матчах, сыграл Шатов, звали Куарежму
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
