Вячеслав Подберезкин: «Герасимов сильнее Скроботова и Гудая»

Вячеслав Подберезкин заявил, что Алексей Герасимов лучший защитник в WINLINE МФЛ.

– Одно из открытий «СиндЕката» – центральный защитник Алексей Герасимов, который еще полгода назад играл в «Тагиле».

– Мы дружим, вместе играли в «Урале». Сейчас самый сильный защитник и лучший игрок лиги.

– Чем он сильнее Скроботова из «Амкала» и Гудая из «Десятки»?

– Он более стабильный. Все, что от него ожидает команда и тренер, он выполняет на стабильно высоком уровне. Плюс он сильнее их в мастерстве, – сказал хавбек «СиндЕката » в интервью Спортсу’‘.

