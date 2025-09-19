«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»

Вячеслав Подберезкин прокомментировал приглашение Рикардо Куарежму в «СиндЕкат».

– Летом вы приглашали в «СиндЕкат» Рикарду Куарежму. Рассчитывали на такую же шумиху, как с «Броуками» и Погба?

– Было бы круто. Но при всем уважении к Куарежме, с Погба его не сравнить. Поль получил дисквалификацию на пике карьеры, был максимально востребован в медиа. Куарежма уже закончил и гастролирует по миру как медийное лицо. Увидеть его в Медиалиге гораздо реалистичнее.

– Почему не подписали?

– Президент хотел, чтобы Куарежма приехал на весь Кубок Лиги. Рикарду не планировал лететь надолго. На этом все застопорилось. Может быть, договоримся в будущем. Мостик не закрываем, но обсуждение приостановлено.

Наше фан-движение его ждет. Постоянно спрашивают: «Что там с Куарежмой?» «Привезете?» Так мы понимаем, что интерес в любом случае будет.

Может, еще варианты появятся.

– Кого еще из мировых звезд приглашали?

– Составили большой список, человек 10-12: Давид Трезеге , Марко Матерацци, Нани . Решили, что из них только Куарежма поможет нам на поле – сказал игрок и руководитель «СиндЕката » в интервью Спортсу».

«Звали Витю АК, но ему не интересно». Звезды «Урала» делают амбициозный медиаклуб в Екатеринбурге